Die japanische Wettbewerbsbehörde untersucht, ob Microsoft seine marktführende Office-Software nutzt, um Kunden gezielt an die eigene Cloud-Plattform Azure zu binden. Im Zentrum stehen mögliche wettbewerbswidrige Lizenzmodelle, während weltweit der regulatorische Druck auf große Technologiekonzerne zunimmt. Trotz operativ starker Zahlen bleibt die Aktie belastet, da Investoren neben den Ermittlungen auch hohe KI-Investitionen und die schleppende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de