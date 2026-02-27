Versamet Royalties wurde im Juni 2022 als Ausgliederung von Equinox Gold und Sandstorm Gold Royalties gegründet. Damaliger Name: Sandbox Royalties. In weniger als vier Jahren wuchs das Unternehmen zu einer mittelgroßen Edelmetall-Beteiligungsgesellschaft von über 1 Mrd. US-Dollar Börsenwert heran. Nun könnte die Firma im Zuge der Übernahmeaktivitäten in der Branche aufgekauft werden.

Maverix Metals 2.0?

Die Erfolgsgeschichte begann, als Dan O'Flaherty im April 2023 als Verantwortlicher für Strategie in das noch junge Unternehmen eintrat. Als einer der Gründer und langjähriger CEO der Royalty-Gesellschaft Maverix Metals war er genau der richtige Mann dafür. Und er suchte eine neue Aufgabe, nachdem Ende 2022 Maverix Metals für 700 Mio. US-Dollar von dem größeren Konkurrenten Triple Flag Precious Metals übernommen worden war. Die weitere Entwicklung liest sich wie Maverix Metals 2.0. Größere Minenunternehmen brachten ihre Royalty-Portfolios in Sandbox ein und wurden zu langfristigen Aktionären, dazu kamen institutionelle Investoren als strategische Partner.

Im Oktober 2023 wurde für 52,5 Mio. US-Dollar in Cash ein 1,26% Gold Stream auf die Greenstone-Mine gekauft, Flaggschiff von Equinox Gold. Im Juni 2024 dann der große Coup: Sandbox Royalties und B2Gold taten sich zusammen und gründeten Versamet Royalties (8,14 EUR; ISIN CA92528V2003). B2Gold brachte zehn Royalties im Wert von 90 Mio. US-Dollar in das neue Unternehmen ein und wurde Großaktionär.

Lundin und Tether steigen ein!

Im März 2025 wurde Dan O'Flaherty zum CEO befördert, im Mai 2025 erfolgte der Börsengang in Toronto. Im November 2025 dann das nächste spektakuläre Ereignis: Tether, bekannt als Emittent von Krypto-Währungen, und die schwerreiche schwedische Lundin-Familie erwarben jeweils 11,8 Mio. Aktien aus dem Bestand von Royal Gold und wurden mit jeweils 12,7% Ankeraktionäre des Unternehmens. Royal Gold, die Nr. 3 der Branche, hatte die Papiere nach der Übernahme von Sandstorm Gold Royalties zum Verkauf gestellt.

Im Dezember 2025 wechselte Versamet in Toronto von der TSX.V (Börse für die Juniors) an die TSX (Börse für die größeren Unternehmen). Nach einer Aktienzusammenlegung im Verhältnis 5:1 folgt demnächst die Börsennotierung an der NYSE in den USA. Im Februar 2026 erhielt Versamet aus einem Private Placement 164 Mio. CAD an frischem Kapital, Ankeraktionär Tether war mit 22 Mio. CAD dabei.

Ein Blick auf das Portfolio von Versamet: Quelle: Unternehmensangaben.

Aktuell werden fast drei Viertel der Aktien von strategischen Investoren

