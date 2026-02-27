Hamburg (ots) -Die gewagteste Bulova-Kollektion erhält mit dem neuesten CURV-Chronographen ein Update: Bulova erweitert die Reihe um ein modernes 41-mm-Gehäuse, in dessen Innerem das weltweit erste gebogene Chronographenwerk mit 262 kHz schlägt. Zudem verfügt die CURV über ein Armband mit Quick Release, das einen schnellen Wechsel vom Metallband zu einem ebenfalls erhältlichen schwarzen Kautschukband ermöglicht. Das technisch und ästhetisch gewagte Fünfzeiger-Chronographen-Design der CURV unterstreicht Bulova mit einem transparenten Zifferblatt, das den Blick auf das gebogene Werk darunter freigibt. Die neuen CURV-Modelle kommen in den Zifferblattfarben Grün und Blau nach Europa. Sie sind ab Februar 2026 bei ausgewählten Bulova-Händlern und auf de.bulova.com erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 950 Euro.Hohe Frequenz, hohe GanggenauigkeitDie CURV ist ein Meilenstein im Bereich der Uhren: Hierbei handelt es sich um das weltweit erste Uhrenmodell mit gewölbten Chronographenwerk, das im Jahr 2016 seine Premiere feierte. Das gewölbte und hauseigene Kaliber (NR20) ist dabei ein hochpräzises und hochfrequentes Uhrwerk - es schlägt mit einer Taktzahl von 262 kHz. Das ist achtmal höher als die Frequenz eines Standard-Quarzwerks und führt zu einer Ganggenauigkeit bzw. Abweichung von nur fünf Sekunden pro Monat. Dank des Glasbodens kann das Werk auch in der Rückansicht beeindrucken.Mit ihrer neuen Vielseitigkeit bietet die BULOVA CURV reichlich moderne Technologie in einem außergewöhnlichen Gewand.In der Übersicht:BULOVA CURV Chronograph (2026)Modelle: 96A338, 96A339Zifferblatt: Grün oder BlauErhältlich: Februar 2026Preis (UVP): 950 EuroGehäuse/Band: Edelstahl 316LGlas: Entspiegeltes, doppelt gewölbtes SaphirglasDurchmesser/Höhe: 41 mm/10,7 mmSpezifikationen: Kaliber NR20, Chronograph, Hochleistungs-Quarzwerk mit 262 kHz Frequenz, Ganggenauigkeit +/- 5 Sek pro Monat, Stoppuhr: max.12h, 1/1 SekÜber Bulova:Seit seiner Gründung im Jahr 1875 steht Bulova für Qualität, Präzision und Innovation in der Welt der Zeitmessung. Mit einem reichen Erbe aus 150 Jahren - von den Anfängen in Lower Manhattan bis hin zum Kultstatus in New York und darüber hinaus - und der Verpflichtung zu außergewöhnlicher Handwerkskunst kreiert Bulova weiterhin Uhren, die klassische Eleganz mit modernster Technologie verbinden. Von der legendären Archive-Serie über die gefeierte CURV-Serie bis hin zum firmeneigenen Precisionist-Uhrwerk bleibt Bulova ein Symbol für Exzellenz in der Uhrmacherkunst. Auch heute noch widmet sich das Unternehmen mutigem Design, bahnbrechenden Innovationen und kulturellem Engagement und ist bereit, zukünftige Generationen mit seiner zeitlosen Handwerkskunst zu inspirieren. Bulova ist entschlossen, sein Erbe weiterzuführen und durch kontinuierliche Verbesserungen in Technologie und Technik neue Höhen der Exzellenz zu erreichen.Website: https://de.bulova.com/de/Instagram: @bulova_deutschland (https://www.instagram.com/bulova_deutschland/)Pressekontakt:CITIZEN Watch Europe GmbHHans-Duncker Str. 8 | 21035 Hamburg | GermanyT: +49 40 734 62 0E-Mail: pr@CITIZENwatch.deOriginal-Content von: BULOVA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180825/6225471