Bonn (ots) -Deutschlands Rolle auf der Weltbühne - mehr Merz, mehr Macht?Zwischen Washington und Peking, zwischen Abhängigkeit und Anspruch: Bundeskanzler Friedrich Merz versucht, Deutschlands Rolle in einer zunehmend konfrontativen Welt zu stärken. Die Reise nach China zeigte die diplomatische Gratwanderung dabei deutlich - mehr Kooperation ja, aber mit dem erklärten Ziel, faire Wettbewerbsbedingungen durchzusetzen. Kaum zurück, richtet sich der Blick erneut nach Washington: Donald Trump setzt auch nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs auf Zölle und stellt die transatlantische Partnerschaft weiter auf eine harte Probe. Zugleich dauert der Krieg in der Ukraine an - mit enormen Folgen für Europa. Für Berlin wächst damit der Druck, wirtschaftliche Stärke, sicherheitspolitische Verantwortung und strategische Klarheit miteinander in Einklang zu bringen.Kann Deutschland unter diesen Bedingungen außenpolitisch an Gewicht gewinnen? Ist Friedrich Merz auf dem Weg zum Taktgeber Europas oder überschätzt der Kanzler seine Gestaltungsmacht? Wie sollte Brüssel auf Trumps Zollpolitik und Chinas scharfe Wettbewerbsstrategie reagieren? Droht Europa zwischen USA und China zum Spielball zu werden - oder eröffnet sich gerade jetzt die Chance auf mehr strategische Souveränität? Und was entscheidet darüber, ob aus politischem Anspruch tatsächlicher Einfluss wird?Eva Lindenau diskutiert mit:- Héléne Kohl, freie Journalistin aus Frankreich- Eva Quadbeck, Chefredakteurin RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)- Felix Lee, China-Experte, Süddeutsche Zeitung Dossier- Christopher F. Schuetze, Berlin-Korrespondent, New York Times