Linz (www.anleihencheck.de) - Nachdem gestern bereits die Inflationszahlen für den gesamten Euroraum im Mittelpunkt standen, richtet sich heute die Aufmerksamkeit auf die nationalen Daten einzelner Mitgliedstaaten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Besonders relevant seien die Verbraucherpreise aus Spanien, Deutschland und Frankreich. Die einzelnen Euroländer würden dabei ein gemischtes Bild zeigen, während in Frankreich die Inflationsrate zuletzt deutlich unter 1% gelegen habe, bewege sich die spanische Teuerungsrate weiterhin im Zielbereich und werde leicht rückläufig bei etwa 2,2% erwartet. (27.02.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
