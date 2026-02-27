Der US-Batterieentwickler Lyten hat bekannt gegeben, dass er die Übernahme von Northvolt Ett und Ett Expansion (Skellefteå, Schweden) sowie Northvolt Labs (Västerås, Schweden) abgeschlossen hat. Der Abschluss kommt damit Monate später als erwartet. Als Lyten, ein auf Lithium-Schwefel-Zellen spezialisierter Batterieentwickler, Anfang August 2025 angekündigt hatte, die Standorte von Northvolt in Schweden und Deutschland übernehmen zu wollen, galt das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
