Baden-Baden (ots) -Roman von Judith Hermann / 10 neue Leseempfehlungen für März auf SWR.de/bestenlisteDer Roman "Ich möchte zurückgehen in der Zeit" von Judith Hermann steht im März 2026 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. In dem Buch folgt Autorin Judith Hermann den Spuren ihres Großvaters, der während des Zweiten Weltkriegs für die SS im polnischen Radom stationiert war. Sie verknüpft ihr Schreiben mit seiner langen verleugneten Geschichte, reist von Polen aus weiter zu ihrer Schwester nach Neapel und geht dem Erinnern und Vergessen der folgenden Generationen nach. Ebenso magisch wie magnetisch erzählt sie davon, wie fragil das Leben ist und welche Schönheit sich darin verbergen kann.Platz 2: "Im Paradies"; Platz 3: "Oroppa"Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste März belegt "Im Paradies" von Dorota Maslowska, "Oroppa" von Safae el Khannoussi folgt auf Platz drei.SWR Bestenliste in SWR Kultur und im WebIm Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 1. März 2026, in SWR Kultur, 17:04 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR Kultur App.Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: https://www.swr.de/kultur/literatur/swr-bestenliste-104.htmlLeseempfehlung:Judith Hermann: "Ich möchte zurückgehen in der Zeit", S. Fischer Verlag, 160 Seiten.Vollständige Bestenliste zum Download:https://www.swr.de/kultur/literatur/swr-bestenliste-104.htmlWeitere Literatursendungen im SWR: https://www.swr.de/kultur/literatur/index.htmlDie SWR Kultur App für Android und iOS: http://www.swrkultur.de/appSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter