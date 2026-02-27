Burger King will künftig einen KI-Helfer in den Alltag von Mitarbeitenden integrieren. "Patty" soll dabei sogar ihre Worte analysieren und sie anhand ihrer Freundlichkeit gegenüber Kund:innen bewerten. Was jetzt geplant ist. Immer mehr Fast-Food-Ketten wollen Künstliche Intelligenz in ihren alltäglichen Betrieb integrieren. So hat McDonalds etwa angekündigt, KI-Überwachung bei Fritteusen einzusetzen, um mögliche Wartungsarbeiten frühzeitig zu erkennen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n