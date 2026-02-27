15. QA Dosimetry Symposium bringt die Gemeinschaft aus medizinischer Physik und Strahlentherapie in Rom zusammen

Zwei Tage mit Sitzungen zu vielfältigen Themen von 24 klinisch tätigen Fachleuten und Vordenkern

Die Veranstaltung führt das neue Daily QA 4 Pro-Gerät ein und zeigt die Erweiterung KI-gestützter Lösungen

Sun Nuclear, ein Unternehmen von Mirion Medical, eröffnete heute das QA Dosimetry Symposium (QADS), das in den kommenden zwei Tagen in Rom, Italien, stattfindet. Die 15. Austragung bringt mehr als 230 Medizinphysiker und Fachleute der Strahlenmedizin aus nahezu 40 Ländern zusammen. Teilnehmer aus unterschiedlichen klinischen Umfeldern erwerben Fortbildungspunkte und tauschen zugleich praxisnahe Erkenntnisse, neue Ansätze sowie Erfahrungen aus dem klinischen Alltag aus, die die Zukunft von Qualität und Patientensicherheit in der Krebsversorgung prägen.

In Fortführung seiner Tradition als von Fachkollegen getragenes Forum mit hohem Praxisbezug bietet QADS 2026 Beiträge von 24 Referenten zu folgenden Themen:

Künftige Entwicklungen in der Geräte- und Patienten-QA sowie in der In-vivo-Dosimetrie

Qualitätssicherung in der stereotaktischen Radiochirurgie (SRS) sowie in der stereotaktischen Körperstrahlentherapie (SBRT)

Sicherheit sowie leitlinienbasierte Auswahl geeigneter Werkzeuge

Neue Technologien, darunter Theranostik, KI sowie Automatisierung

QADS 2026 unterstreicht zudem seine Rolle als Plattform für klinisch fundierte Innovationen und dient als Bühne für die Einführung von Daily QA 4 Pro, der neuesten Weiterentwicklung von Sun Nuclear für die tägliche Maschinen-QA. Teilnehmer erhalten einen frühen Einblick, wie Daily QA 4 Pro Dosimetrie sowie Bildgebungs- und Positionierungsprüfungen in einem einzigen indexierbaren, bildgebungsfähigen Gerät vereint, das eine schnellere Einrichtung, weniger Betreten des Behandlungsraums sowie konsistentere Abläufe unterstützt.

David Barbee, Ph.D., DABR, von NYU Langone Health wird eine Hauptpräsentation halten, in der frühe klinische Erfahrungen mit dem Gerät Daily QA 4 Pro beleuchtet werden. Die Sitzung untersucht die sich wandelnde Landschaft der täglichen Qualitätssicherung von Geräten und stützt sich dabei auf vergleichende Messdaten aus unabhängigen QA-Werkzeugen sowie Prüfungen der Maschinenleistung. So wird aufgezeigt, wie unterschiedliche Datenquellen geprüft, interpretiert und sinnvoll in klinische QA-Abläufe integriert werden können. Anhand von Praxisbeispielen beleuchtet die Diskussion Effizienzgewinne, Grenzen bestehender Ansätze sowie neue Möglichkeiten zur Verbesserung von Datentransparenz, Trendanalyse und Prozessverständnis damit wird die Grundlage für einen fundierten Austausch über die künftige Ausrichtung der Geräte-QA geschaffen.

Zusätzlich wird QADS Vorführungen von Plan AI zeigen, einer KI-gestützten Lösung zur Unterstützung der Planqualität, die kürzlich die CE-Kennzeichnung erhalten hat und damit in Europa verkauft werden darf. Teilnehmer können erkunden, wie Plan AI gleichzeitig die Geschwindigkeit der Bestrahlungsplanung erhöht sowie Qualität und Konsistenz der Pläne verbessert. Diese Vorführungen ergänzen die technischen Sessions um einen praxisnahen Einblick in neue Möglichkeiten.

"Da die Anforderungen an das klinische Qualitätsmanagement weiter steigen, spielen Foren wie QADS eine entscheidende Rolle dabei, die Gemeinschaft zusammenzubringen, Erfahrungen auszutauschen, neue Ansätze zu bewerten und den Fokus auf das zu richten, was in der Praxis echten Mehrwert bietet", sagte Luis Rivera, Bereichsleiter auf Führungsebene bei Mirion Medical und Präsident von Sun Nuclear. "QADS spiegelt unser Engagement wider, Physiker und klinische Behandlungsteams mit Lösungen und Gesprächen zu unterstützen, die in der klinischen Realität verankert sind und auf die Verbesserung von Qualität sowie Effizienz ausgerichtet bleiben."

Weitere Informationen zu QADS finden Sie auf qasymposium.com.

Über Mirion

Mirion ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Strahlensicherheit, Wissenschaft sowie Medizin und ermöglicht Innovationen, die unverzichtbaren Schutz bieten sowie zugleich das transformative Potenzial ionisierender Strahlung in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen nutzbar machen. Die Unternehmensgruppe Mirion Technologies setzt sich dafür ein, Fortschritte in der Kernenergie durch bewährte Strahlensicherheitstechnologien sowie Fachkompetenz voranzutreiben. Die Unternehmensgruppe Mirion Medical konzentriert sich darauf, die Qualität in der Krebsversorgung durch ihr breites Lösungsportfolio zu verbessern, das die Durchführung optimiert und die Sicherheit im gesamten medizinischen Umfeld gewährleistet. Mit Hauptsitz in Atlanta (Georgia, USA) hat Mirion rund 3200 Beschäftigte und ist in 12 Ländern tätig.

Varian Medical Systems ist eine eingetragene Marke, und Varian sowie Machine Performance Checks sind Marken von Varian Medical Systems, Inc. Sun Nuclear steht in keiner Verbindung zu Varian Medical Systems, Inc. und wird nicht von Varian Medical Systems, Inc. unterstützt.

©2026 Mirion. Alle Rechte vorbehalten. Plan AI und Daily QA 4 Pro sind Marken oder eingetragene Marken von Mirion Technologies, Inc. und/oder ihren verbundenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

