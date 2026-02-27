Ein mögliches US-Marktstrukturgesetz könnte den Kryptomarkt 2026 neu beleben. Laut JPMorgan würde der "Clarity Act" regulatorische Klarheit schaffen, Tokenisierung fördern und institutionelle Investoren stärker in Bitcoin, Stablecoins und digitale Assets bringen. Trotz aktuell schwacher Marktstimmung sehen Analysten erhebliches Aufwärtspotenzial - sofern der Kongress zustimmt. Kryptomarkt vor Neubelebung Laut einem Bericht von Bloomberg geht JPMorgan davon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
