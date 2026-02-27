Übernahmefantasie beflügelt diesen SDAX-Wert: Ein möglicher Milliardendeal sorgt am FReitag für zweistellige Kursgewinne - und das könnte erst der Auftakt sein. Im europäischen Telekomsektor sorgt ein Bericht aus Spanien für Aufsehen. Laut dem Nachrichtenportal "El Español" führt der spanische Konzern Telefónica Gespräche mit dem deutschen Mobilfunk-Anbieter 1&1 über eine mögliche Übernahme. Als Kaufpreis werden 4,5 bis 5 Milliarden Euro genannt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE