© Foto: Maksym Yemelyanov - Zoonar.com/Maksym YemelyanovEndeavour Silver hat einen fulminanten Geschäftsbericht hingelegt. Das Minen-Unternehmen profitierte dabei von der Gold-Silber-Rallye.Endeavour Silver gab am Freitag die Ergebnisse des vierten Quartals bekannt. Das Minen-Unternehmen verfehlte die Gewinnschätzung um 50 Prozent und meldete einen Gewinn pro Aktie von 0,02 US-Dollar gegenüber einer Schätzung von 0,04 US-Dollar. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 130,4 Millionen US-Dollar. Im Jahr 2025 produzierte das Unternehmen 6.486.661 Unzen Silber und 37.164 Unzen Gold. Die Gesamtproduktion stieg um 48 Prozent gegenüber 2024. Dieser Anstieg ist auf die Produktion der neu in Betrieb genommenen Mine Terronera und der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE