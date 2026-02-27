Berlin (ots) -Pharma Deutschland begrüßt ApoVWG als richtigen Schritt und fordert mutige UmsetzungAnlässlich der ersten Lesung des Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetzes (ApoVWG) im Deutschen Bundestag bekräftigt Pharma Deutschland e.V. seine Unterstützung für eine grundlegende Stärkung der Apotheken als vollwertige Gesundheitsdienstleister."Apotheken haben in den vergangenen Jahren vielfach bewiesen, dass ihre pharmazeutische Expertise weit über die Arzneimittelabgabe hinausgeht - beim Impfen, in der Prävention, bei der Beratung zu digitalen Gesundheitsanwendungen", sagt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. "Wer bei jeder neuen Kompetenz für die Apotheke reflexartig Zuständigkeitsgrenzen zieht, verschenkt reale Versorgungsgewinne für Patientinnen und Patienten. Mein Appell an die Parlamentarierinnen und Parlamentarier und alle Beteiligten: Lassen Sie uns die Chancen nicht vergeben, weil wir die Risiken zu sehr fürchten."Pharma Deutschland begrüßt ausdrücklich den im ApoVWG vorgesehenen Ausbau der pharmazeutischen Dienstleistungen (pDL). Darüber hinaus spricht sich der Verband dafür aus, Schnelltests mit In-Vitro-Diagnostika zur Unterscheidung bakterieller und viraler Hals-Rachen-Infektionen in den pDL-Katalog aufzunehmen - ein wirksamer Beitrag gegen Antibiotikaresistenzen.Die Erweiterung der Impfmöglichkeiten in Apotheken ist aus Sicht von Pharma Deutschland überfällig. Pharma Deutschland fordert, dass neue STIKO-empfohlene Impfungen ab dem Tag der Anspruchsberechtigung als Sachleistung verfügbar sind - ohne dass Versicherte in finanzielle Vorleistung treten müssen.Die im ApoVWG vorgesehene Möglichkeit, in definierten Fällen verschreibungspflichtige Arzneimittel ohne Rezept abzugeben, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Stringent wäre aber direkt den nächsten Schritt zu gehen. Daher plädiert Pharma Deutschland ergänzend für eine grundlegende Verbesserung des OTC-Switch-Verfahrens: Neben dem bisherigen wirkstoffbezogenen Verfahren soll künftig ein produktbezogener Switch möglich sein. Dies beschleunigt Verfahren würde mehr Arzneimittel aus der Verschreibungspflicht entlassen, schafft Transparenz und verbessert die Planbarkeit für pharmazeutische Unternehmer. Eine Marktexklusivität von mindestens drei Jahren würde Investitionen in innovative rezeptfreie Arzneimittel deutlich attraktiver machen - zum Wohle der Patientinnen und Patienten.Der Verband legt heute eine umfassende Stellungnahmevor und ruft Politik und alle Stakeholder dazu auf, die Chancen dieses Gesetzes beherzt zu nutzen.Anhang auf der Website: Stellungnahme Gesetz zur Weiterentwicklung der Apothekenversorgung (Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz - ApoVWG)Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 170 4548014gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6225607