Ein Biotech mit Plattform-Ansatz bringt Tempo in die Forschung. Mega-Börsengang zum Jahresende 2025 und starke Kursentwicklung seit dem Listing sorgen für Aufmerksamkeit. BÖRSE ONLINE sieht Kurspotenzial von über 50 Prozent - was hinter der Strategie steckt und wie Anleger davon profitieren können. Ein KI-getriebener Biotech-Player sorgte am vorletzten Börsentag 2025 mit seinem IPO für Aufsehen: Rund 300 Millionen US-Dollar flossen zu, der Börsengang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE