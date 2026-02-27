Anzeige
Mehr »
Freitag, 27.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Hochgradiger Fund in Kanada: Steht dieser Rohstoff-Explorer vor der Neubewertung?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1JX4P | ISIN: US81762P1021 | Ticker-Symbol: 4S0
Tradegate
27.02.26 | 14:36
88,99 Euro
-3,93 % -3,64
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
SERVICENOW INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SERVICENOW INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
88,8589,3214:37
88,8589,3214:37
DZ Bank
27.02.2026 14:11 Uhr
181 Leser
Artikel bewerten:
(1)

ServiceNow: KI-Schock oder Kaufchance?

ServiceNow: KI-Schock oder Kaufchance?


Die Angst vor der Künstlichen Intelligenz hat den Software-Giganten ServiceNow an der Börse hart getroffen und den Kurs einbrechen lassen. Doch während viele Anleger in Panik fliehen, sendet CEO Bill McDermott mit einem massiven privaten Insiderkauf ein unmissverständliches Signal. Warum das Management den Kursrutsch für eine krasse Fehlbewertung hält und wie genau ServiceNow vom vermeintlichen KI-Opfer zum heimlichen Gewinner der Revolution werden will.

Massives Insider-Signal nach starkem Kursrückgang

Die Aktien von Softwareunternehmen haben im Februar 2026 eine turbulente Phase durchlebt, wobei auch das Papier von ServiceNow einen deutlichen Kursrückgang von rund dreißig Prozent verzeichnen musste. An der Wall Street grassierte kurzzeitig die Sorge, dass Künstliche Intelligenz künftig Softwarelizenzen überflüssig machen könnte, was zu einem breiten Ausverkauf führte. Genau in dieser Phase der Verunsicherung sendete die Führungsetage von ServiceNow jedoch ein außergewöhnlich starkes Signal an den Markt. Mitte Februar gaben gleich mehrere hochrangige Manager bekannt, ihre automatischen Aktienverkaufspläne gestoppt zu haben. Besonders im Fokus stand dabei Konzernchef Bill McDermott, der ankündigte, Ende Februar privat für drei Millionen US-Dollar ServiceNow-Aktien an der Börse zu kaufen. Für Laien übersetzt bedeutet dies: Wenn der Kapitän erhebliches eigenes Geld in sein Unternehmen investiert, während der Markt in Panik gerät, ist er von der Stabilität und dem zukünftigen Erfolg seines Geschäftsmodells zutiefst überzeugt.





Endlos Turbo Long 62,2894 open end: Basiswert ServiceNow Inc. Registered Share

DU73MK
Quelle: DZ BANK: Geld 27.02. 10:11:34, Brief 27.02. 10:11:34
0,41 EUR0,44 EUR -2,38%Basiswertkurs: 109,30 USD
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: NYSE , 01:00:00
Basispreis62,2894 USDKnock-Out-Barriere62,2894 USD
Hebel2,16xAbstand zum Basispreis in %43,01%
Abstand zum Knock-Out in %43,01%Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße0,01

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





© 2026 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.