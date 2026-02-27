Eine neue Malware wurde auf Android-Tablets entdeckt. Offenbar wurde diese nicht erst nach dem Kauf heruntergeladen und installiert, sondern ist schon im Laufe der Produktion auf den Geräten gelandet. Wie du dich laut Google vor der Schadsoftware schützen kannst. Normalerweise landet Malware auf Geräten, wenn Nutzer:innen dubiose Webseiten ansurfen und dort unbekannte Dateien herunterladen. Oder die Cyberkriminellen locken ihre Ziele über Phishing-Angriffe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n