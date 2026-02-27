München (ots) -- Prof. Dr. Sabina Schutter und Petra Sorge-Booms übernehmen die Vorstandsfunktion zum 1. März 2026- Aufsichtsrat dankt Susanne Prinzessin von Hessen für die interimistische Übernahme des Vorstandsamts und die erfolgreiche Übergabe- Aufklärung, Transparenz und Kinderschutz bleiben für den neuen Vorstand zentrale Schwerpunkte ihrer ArbeitDer Aufsichtsrat des SOS-Kinderdörfer weltweit e.V. hat Frau Prof. Dr. Sabina Schutter und Frau Petra Sorge-Booms mit Wirkung zum 01. März 2026 zu neuen Vorständinnen berufen. Frau Prof. Dr. Schutter wird der Mitgliederversammlung vom Aufsichtsrat als Vorstandsvorsitzende des Vereins vorgeschlagen. Frau Sorge-Booms wird als Vorstandsmitglied für die Bereiche Fundraising sowie den Dialog mit Spender:innen zuständig sein. Die Neubesetzung erfolgte nach der Abberufung des bisherigen Vorstands und der interimistischen Übernahme des Vorstandsamts durch Susanne Prinzessin von Hessen am 12.02.2026. Mit der zügigen Neubesetzung stellt der Aufsichtsrat die langfristige Führung und strategische Weiterentwicklung des Vereins sicher. Frau von Hessen wird ihr aktuelles Vorstandsmandat in den kommenden Wochen weiterhin ausführen, um die Übergabe zu unterstützen und aktuelle Projekte weiterzuführen."Mit Prof. Dr. Sabina Schutter und Petra Sorge-Booms gewinnen wir zwei exzellente Expertinnen und Persönlichkeiten, die die begonnenen Aufklärungsprozesse konsequent und kompromisslos weiterführen und unsere Organisation klar auf Transparenz und Verantwortung ausrichten werden. Wir schätzen ihre schnelle Einsatzbereitschaft, diese Rollen anzunehmen", erklärt Dr. Christoph-Marc Pressler, Vorsitzender des Aufsichtsrats des SOS-Kinderdörfer weltweit e.V. "Wir danken Susanne Prinzessin von Hessen ausdrücklich für ihre umgehende Bereitschaft, das Vorstandsamt während des Wechsels zusätzlich zu ihrer unternehmerischen Tätigkeit zu übernehmen. Durch ihre Tätigkeit hat sie maßgeblich zur erfolgreichen Übergabe an den neuen Vorstand und zur Fortführung der laufenden Projekte beigetragen."Prof. Dr. Sabina Schutter verfügt über langjährige Erfahrung als Vorstandsvorsitzende des deutschen SOS-Kinderdorf e.V., wo sie über fast 5 Jahre für rund 5.000 Mitarbeitende und fast 1.500 Ehrenamtliche in 38 Einrichtungen mit 271 Standorten bundesweit verantwortlich war und die Organisation programmatisch weiterentwickelte. Dabei trieb sie auch erfolgreich eine umfassende Neustrukturierung des Kinderschutzsystems auf Basis moderner Corporate Governance-Standards voran und setzte sich rigoros für Transparenz- und Aufarbeitungsstandards über die deutschen Vereinsgrenzen hinweg ein.Petra Sorge-Booms ist seit Juli 2022 für SOS-Kinderdörfer weltweit e.V. tätig und leitete die Niederlassung Düsseldorf sowie den Bereich Fundraising Innovationen. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in Industrie und gemeinnützigem Sektor mit ausgewiesener Expertise in Vertrieb, Marketing und Organisationsentwicklung. In leitenden Funktionen bei der Ford Werke GmbH verantwortete sie strategische Wachstums- und Veränderungsprozesse und führte große Teams. Im NGO-Bereich war sie unter anderem für den Aufbau von Unternehmenskooperationen bei der UNO-Flüchtlingshilfe e.V. verantwortlich.In ihren neuen Rollen werden die beiden Vorständinnen die strategische Ausrichtung des Vereins verantworten, sich mit höchster Priorität um Aufklärung und Kinderschutz kümmern, die operative Arbeit zugunsten von Kindern, Jugendlichen und Familien stärken und die Zusammenarbeit mit der internationalen Föderation der SOS-Kinderdörfer intensivieren."Unser Auftrag ist klar: Wir sind in der Pflicht, Kindern Schutz, Unterstützung und verlässliche Perspektiven zu bieten", sagt Prof. Dr. Sabina Schutter. "Dabei werden wir die Aufklärungsarbeit konsequent fortsetzen und unsere Organisation weiter stärken."Petra Sorge-Booms fügt hinzu: "Transparenz, Verlässlichkeit und höchste Standards im Kinderschutz sind für uns keine Schlagworte, sondern verbindlicher Maßstab unseres Handelns. Unsere Spenderinnen und Spender dürfen zu Recht erwarten, dass wir offen kommunizieren und Wirkung nachvollziehbar machen."SOS-Kinderdörfer weltweit steht im engen Austausch mit Spender:innen, Unterstützern und Partnern sowie der internationalen Föderation der SOS-Kinderdörfer und wird alle notwendigen Schritte unternehmen, um eine geordnete Übergabe und Kontinuität in der Arbeit sicherzustellen. Die Förderung der satzungsmäßigen Zwecke sowie die Umsetzung der laufenden Projekte bleiben vom Vorstandswechsel unberührt; die erfolgreiche und sehr gute operative Arbeit zugunsten von Kindern, Jugendlichen und Familien wird unverändert fortgeführt. "Die vor uns liegenden Aufgaben werden wir mit dem neu bestellten Vorstand in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit und mit höchstem Einsatz fortführen", so der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Pressler abschließend.Über SOS-Kinderdörfer weltweit e.V.Als Kinderrechtsorganisation setzen sich die SOS-Kinderdörfer weltweit für jedes Kind ein - unabhängig von Staatsangehörigkeit, Hautfarbe, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder, Jugendliche und Familien in Not zu stärken und auf ihrem Weg in eine selbstbestimmte Zukunft zu begleiten. Auftrag dieses 1963 gegründeten Vereins ist die Förderung und finanzielle Unterstützung von Einrichtungen und Programmen der SOS-Kinderdörfer.Mehr Informationen unter sos-kinderdoerfer.de/.PressekontaktSOS-Kinderdörfer weltweit e.V.KommunikationRidlerstraße 5580339 MünchenE-Mail: sos-kinderdoerfer-weltweit@kekstcnc.comwww.sos-kinderdoerfer.deFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerPressesprecher SOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 0160 - 984 723 45E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/6225639