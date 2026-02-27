St. Gallenkirch, Montafon (ots) -WM-Generalprobe mit Rückkehr der Ski Cross Weltelite im MontafonVom 11. bis 15. März 2026 rückt das Montafon einmal mehr in den Fokus des internationalen Wintersports: Im Rahmen des Weltcup Montafon gastieren die besten Snowboard Cross Athletinnen und Athleten im südlichsten Tal Vorarlbergs - begleitet von der Ski Cross Weltelite, die erstmals seit sechs Jahren wieder bei einem Weltcup-Rennen im Montafon vertreten ist. Während am Grasjoch um begehrte Podestplätze gekämpft wird, sorgt im Tal ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit DJ-Sound und Live-Musik für beste Unterhaltung.Das Grasjoch im Skigebiet Silvretta Montafon ist bereits ein etablierter Treffpunkt für die internationale Elite des FIS Snowboard Cross Weltcups. Die anspruchsvolle Strecke entspricht mit ihrer Länge bereits den WM-Anforderungen für 2027 und verspricht somit schnelle Heats sowie knappe Entscheidungen. Davon können sich am 11. und 12. März 2026 nun auch erstmals die Ski Cross Athletinnen und Athleten überzeugen. Das Ski Austria Team rund um die Vorarlberger Sonja Gigler, Nicolas Lussnig und Claudio Andreatta sowie Katrin Ofner, Johannes Aujesky und Adam Kappacher geht dabei mit den besten Voraussetzungen an den Start.Nach einem Qualifikationstag am Samstag, den 14. März, steht am Sonntag, den 15. März, ein spannender Renntag für die Snowboard Crosserinnen und Crosser auf dem Programm. Hochkarätige Heats und knappe Entscheidungen sind auch an diesen Tagen garantiert - dafür sorgt die internationale Elite rund um Lokalmatador Alessandro Hämmerle. Der Doppel-Olympiasieger und fünffache Sieger von SBX-Weltcuprennen im Montafon führt ein starkes Snowboard Austria Team an, dem unter anderem der Weltmeister von 2023 und Olympia-Bronzemedaillengewinner 2026 Jakob Dusek und der junge Montafoner Elias Leitner angehört. Bei den Damen peilt die Niederösterreicherin Pia Zerkhold eine Top-Platzierung an.NEU: VIP-Ticket für Weltcup-FansInteressierte Wintersportfans genießen entlang der Strecke sowie direkt im Zielbereich die beste Sicht auf die Rennen. Für Fußgängerinnen und Fußgänger ist der Zielbereich direkt über einen eigens angelegten Winterwanderweg von der Bergstation der Grasjoch Bahn in unter zehn Minuten bequem zugänglich. Neu in diesem Jahr ist ein exklusiver VIP-Bereich im Zielareal mit bester Sicht auf das Wettkampfgeschehen, der mit einem buchbaren VIP-Ticket an den beiden Renntagen zugänglich ist. Daneben beinhaltet das VIP-Ticket die kostenlose An- und Abreise zur Veranstaltung oder ein Tiefgaragenparkplatz beim Silvretta Park Montafon sowie das Fußgängerticket für die Bergbahn. Zusätzlich erwarten die VIP-Gäste einige Überraschungen und die Verpflegung mit regionalen Köstlichkeiten und Getränken.Abseits der Rennstrecke wird in St. Gallenkirch von 12. bis 15. März ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. Verschiedene Live-Acts und DJs sorgen rund um den Silvretta Park Montafon für beste Unterhaltung und laden zum gemeinsamen Feiern ein.Generalprobe für FIS Snowboard, Freestyle und Freeski Weltmeisterschaften 2027Dieser Weltcup präsentiert das Montafon nicht nur als Austragungsort für internationalen Wintersport, sondern gilt auch als "Generalprobe" für die FIS Snowboard, Freestyle und Freeski Weltmeisterschaften 2027, der größten Wintersportveranstaltung in der Geschichte Vorarlbergs. Damit bietet sich nicht nur die Gelegenheit, organisatorische Prozesse weiterzuentwickeln, sondern auch die Infrastruktur am Berg noch gezielter auf die Weltmeisterschaft in einem Jahr vorzubereiten. Neben dem Grasjoch als Sportstätte, werden im Rahmen der WM27 fünf weitere Sportstätten, verteilt übers ganze Tal, bespielt. Weitere Informationen dazu auf montafon2027.com (https://www.montafon.at/fis-ski-snowboard-wm-2027/de).Weltcup Montafon Mehr erfahren (https://www.montafon.at/weltcup/de)Pressekontakt:Montafon Tourismus GmbHHannah FritscheTelefon: 0506686144E-Mail: hannah.fritsche@montafon.atWebsite: www.montafon.atOriginal-Content von: Montafon Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63206/6225658