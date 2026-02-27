Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Renditen an den Anleihemärkten befinden sich weiter auf dem Rückzug, so die Deutsche Börse AG. Die zehnjährigen Bundesanleihen würden am Freitagvormittag mit 2,70 Prozent nach 2,74 Prozent in der Vorwoche rentieren. Anfang Februar seien es noch 2,90 Prozent gewesen. Die Rendite von US-Treasuries liege aktuell bei 4,00 Prozent, nach 4,07 Prozent vor einer Woche. Anfang Februar habe es für die zehnjährigen US-Bonds noch 4,30 Prozent gegeben. Gestützt worden sei die Entwicklung unter anderem durch schwächere Konjunkturdaten sowie vermehrte "Safe-Haven-Käufe" im Zuge der politischen Unsicherheit. Sehr große Umsätze habe es in den kurzlaufenden Bubills (Bundesschätze) gegeben, wie Raffaele Antacido von der ICF Bank anmerke. "Solche Phänomene treten meist in Phasen von Marktunsicherheit auf." ...

