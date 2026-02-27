Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Seit Anfang Februar befinden sich die Renditen von Staatsanleihen auf dem Rückzug, so die Analysten der Helaba. Dabei sei der Rückgang bei längeren Laufzeiten stärker ausgeprägt als bei kurzen.Der 10/2-Spread (Zehn- minus zweijährige Anleihen) sei innerhalb eines Monats um etwa 15 Basispunkte bei Bundesanleihen und rund 20 Basispunkte bei US-Treasuries gesunken. Dazu dürfte die geplante Einsetzung von Kevin Warsh als neuer US-Notenbankchef wesentlich beigetragen haben. Er werde im Vergleich zu den anderen Kandidaten als vergleichsweise verantwortungsvoller Geldpolitiker eingestuft und gelte nicht als Verfechter einer lockeren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
