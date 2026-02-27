Die US-Futures rutschen nach deutlich höheren Erzeugerpreisen klar ab. Der Dow verliert vorbörslich mehr als 550 Punkte, auch S&P 500 und Nasdaq geben spürbar nach. Vor allem Tech-Werte stehen unter Druck. Zum Monatsende droht den Indizes eine schwache Bilanz.Die Wall Street steuert auf einen schwachen Wochenschluss zu. Eine halbe Stunde vor der Opening Bell fällt der Future auf den Dow Jones auf 48.978 Punkte. Das entspricht einem Minus von 1,12 Prozent oder mehr als 550 Punkten. Der S&P-500-Future ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär