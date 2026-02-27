Erfurt (ots) -Die Highlights im Überblick:- Ab sofort Neue Rubrik: "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) zu Künstlicher Intelligenz- Ab 1. März 2026 Neue Folgen: "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR): "Die Schule der magischen Tiere: Buch, Film, Tiere" (NDR) und "Wie macht man einen Podcast?" (rbb) 2026- Ab 5. März 2026 "KiKA LIVE: Reich in die Pause x Beste Klasse" (KiKA)- Ab 14. März 2026 Neue Staffel: "Odo - Kleine Eule ganz groß" (KiKA)- Ab 20. März 2026 Premiere: "Rabbit Academy - Die Häschenschule" (SWR/KiKA/NDR/hr)- Ab 20. März 2026 Neue Staffel: "Die Pfefferkörner" (NDR)Neue Rubrik: "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) zu Künstlicher Intelligenz, ab sofortThemen-Bündelung | für GrundschulkinderWie funktioniert ein KI-Chatbot? Wie erkennt man ein KI-Video? Kann KI echte Menschen ersetzen? Das KiKA-Medienmagazin "Team Timster" widmet sich dem Thema Künstliche Intelligenz und beantwortet Fragen rund um KI.- Wo schauen? Die neue Rubrik zu Künstlicher Intelligenz ist ab sofort auf kika.de verfügbar.Neue Folgen: "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR): "Die Schule der magischen Tiere: Buch, Film, Tiere" (NDR) und "Wie macht man Podcast?" (rbb), ab 1. März 2026Monothematische Sendungen | für GrundschulkinderDas KiKA-Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) widmet sich in monothematischen Sendungen zwei spannenden Themen, die Kinder aktuell beschäftigen: Moderator Tim Gailus geht dem Erfolgsgeheimnis des Kinderfilms "Die Schule der magischen Tiere" auf den Grund und trifft Autorin Margit Auer und Schauspielerin Emilia Maier. In der zweiten Sendung dreht sich alles um Podcasts. "Team Timster" schaut hinter die Kulissen, begleitet "Checker Tobi" bei einer Aufnahme und zeigt, dass man mit Kreativität und Mut einfach loslegen kann.- Wo schauen? Die Folge "Die Schule der magischen Tiere: Buch, Film, Tiere" (NDR) ist ab 1. März 2026, die Folge "Wie macht man Podcast?" (rbb) ist ab 29. März 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar."KiKA LIVE: Reich in die Pause x Beste Klasse" (KiKA), ab 5. März 2026Quizshow | für GrundschulkinderBevor es bei "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA) ab 1. Mai 2026 in die "Wochenshows" geht, dürfen sich die acht Gewinner-Klassen aus den "Schulbattles" über den Besuch von "KiKA LIVE" an ihrer Schule freuen. In der neuen Zwischenrunde "KiKA LIVE: Reich in die Pause x Beste Klasse" können sich die Klassen Geld für die Klassen- oder Reisekasse und Joker für die kommenden Wochenshows sichern. Wer den Titel "Die beste Klasse Deutschlands" gewinnt, entscheidet sich im Superfinale am 29. Mai 2026 bei KiKA.- Wo schauen? Die "KiKA LIVE"-Folgen sind ab dem 5. März 2026 wöchentlich auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) zu sehen.Neue Staffel: "Odo - Kleine Eule ganz groß" (KiKA), ab 14. März 2026Animationsserie | UT | für VorschulkinderOdo ist eine kleine, aber selbstbewusste Eule im Wald-Camp, einem bunten Treffpunkt für Vögel verschiedenster Arten. Trotz seiner Größe ist er überzeugt, alles schaffen zu können. Gemeinsam mit seiner Freundin Doodle meistert er Herausforderungen.- Wo schauen? Die zweite Staffel der britisch-polnischen 2D-Animationsserie ist ab 14. März 2026 täglich mit zwei neuen Folgen auf kikaninchen.de (https://www.kika.de/kikaninchen/odo/odo-kleine-eule-ganz-gross-130) und in der Kikaninchen-App (https://www.kika.de/eltern/ueber-uns/auftrag/kikaninchenapp-100.html) verfügbar. Neben den neuen Folgen gibt es online zusätzlich Spiele, Bastelideen und vom 1. bis 30. April 2026 ein Gewinnspiel.Premiere: "Rabbit Academy - Die Häschenschule" (SWR/KiKA/NDR/hr), ab 20. März 2026Animationsserie | UT | für GrundschulkinderDer Stadthase Max und seine Freunde Kela und Chester werden an der legendären Häschenschule aufgenommen - der Rabbit Academy. Hier, versteckt im Wald, wird Hasenmagie gelehrt, aber auch Disziplin und Ordnung. Weder von dem einen noch von dem anderen haben Max, Kela und Chester irgendeine Ahnung und so wird ihr Aufenthalt äußerst turbulent.- Wo schauen? Die ersten zehn Folgen der 26-teiligen Animationsserie stehen ab 20. März 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) zur Verfügung, weitere Folgen werden wöchentlich hinzugefügt.Neue Staffel: "Die Pfefferkörner" (NDR), ab 20. März 2026Kinderkrimiserie | für PreteensDie fünf jungen Detektive Kofi, Piet, Malin, Taara und Jules stellen sich gefährlichen Gegnern wie Dealern, Betrügern und Internet-Mobbern und geraten dabei selbst in große Schwierigkeiten. Entführung, Misstrauen und falsche Entscheidungen stellen ihre Freundschaft auf die Probe - doch mit Mut und Zusammenhalt kämpfen "Die Pfefferkörner" für Gerechtigkeit.- Wo schauen? Die zehn Folgen der22. Staffel der erfolgreichen Kinderkrimiserie sind ab 20. März 2026 auf kika.de, in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) und in der ARD Mediathek verfügbar. Linear ausgestrahlt werden die Folgen ab dem 21. März 2026 im Doppelpack jeweils samstags ab 8:55 Uhr im Ersten.Weitere Highlights bei KiKA finden Sie unter kommunikation.kika.de. Weitere Highlights bei KiKA finden Sie unter kommunikation.kika.de. Neues aus der KiKAninchen-Vorschulwelt finden Sie hier.