© Foto: SOPA Images - Sipa USAÜberraschend hohe Inflationsdaten setzen die US-Börsen erneut unter Druck. Vor allem Technologiewerte geraten ins Wanken. Selbst starke Quartalszahlen helfen nicht mehr - die Nervosität an der Wall Street wächst.Die Hoffnungen auf eine allmähliche Entspannung bei der Inflation haben am Freitag einen empfindlichen Dämpfer erhalten. Der jüngste Erzeugerpreisindex des Bureau of Labor Statistics fiel deutlich höher aus als erwartet und verschärfte die Sorge, dass die US-Notenbank länger auf einem restriktiven Kurs bleiben könnte. Der Gesamt-PPI stieg im Januar um 0,5 Prozent und lag damit über der Konsensschätzung von 0,3 Prozent. Noch deutlicher fiel die Überraschung beim Kernindex aus, der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE