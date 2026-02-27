Der weltweit größte Goldproduzent Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) zeigt zum Jahresauftakt mit dem Ergebnis 2025 finanzielle Stärke. Steigende Goldpreise, strategische Investitionen und klare Prioritäten im Portfolio prägen den jüngsten Quartalsbericht. Gleichzeitig stehen operative Herausforderungen und regionale Ausbauprojekte im Fokus, die für Investoren genaues Hinsehen erfordern. Starkes Ergebnis zum Jahresende 2025 Newmont Corporation hat mit der Ergebnisveröffentlichung vom 19. Februar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
