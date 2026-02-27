DJ WOCHENVORSCHAU/2. bis 8. März (10. KW)

=== M O N T A G, 2. März 2026 *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Januar *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Februar *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Februar 10:00 IT/BIP (2. Veröffentlichung) GJ *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar *** 15:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung einer Veranstaltung zur finanziellen Bildung von Frauen *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar - Börsenfeiertag: Südkorea D I E N S T A G, 3. März 2026 06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Jahresergebnis *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Jahresergebnis (08:30 Analysten- und Pressekonferenz) *** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz) 10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Vorläufiges Jahresergebnis und Bilanzpressekonferenz *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Februar *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR 15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht - GB/Frühjahrsprognose des Office for Budget Responsibility M I T T W O C H, 4. März 2026 *** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) Februar *** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (CFLP/staatliche Statistikbehörde) Februar *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe RatingDog Februar *** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:00 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Adidas AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Continental AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) *** 07:30 DE/Symrise AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK) *** 07:30 DE/Traton SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:30 BI-PK) 07:30 DE/Sixt SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Februar *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Februar *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar 10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Januar *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Januar 11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar 14:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Gastgeber bei Vortrag: "The Crisis in the Liberal World Order" von Martin Wolf *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Februar *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 18:10 DE/Patrizia SE, vorläufiges Ergebnis *** 20:00 US/Fed, Beige Book - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Februar *** - CN/Nationaler Volkskongress, Pressekonferenz D O N N E R S T A G, 5. März 2026 *** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz;10:30 BI-PK) *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz; 12:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Merck KGaA, Jahresergebnis (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 Jahres-PK) *** 07:30 DE/Renk Group AG, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/GFT Technologies SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis *** 08:45 FR/Industrieproduktion Januar *** 09:50 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Gespräch bei IIF European Summit 10:00 DE/BayernLB, vorläufiges Jahresergebnis (11:00 BI-PK) *** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Vorlage des Geschäftsberichts 2025 und Pressekonferenz mit Präsident Nagel *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Januar *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 4./5. Februar *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Januar *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 4Q *** 18:00 BE/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Vorlage des Geschäftsberichts der Nationalbank *** 18:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Annual Global Risk Lecture in honour of Robert Mundell *** - CH/Zurich Insurance Group AG, Geschäftsbericht - CN/Beginn des Nationalen Volkskongresses F R E I T A G, 6. März 2026 *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Auftragseingang Januar *** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Januar *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q *** 11:00 IT/EZB-Präsidentin Lagarde, Vorlesung am Politecnico di Milano *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Februar *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Januar *** 16:00 US/Lagerbestände Dezember *** 18:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Booth School of Business' Policy Forum - CN/Nationaler Volkskongress (seit 5. März) S O N N T A G, 8. März 2026 - Landtagswahl in Baden-Württemberg ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

