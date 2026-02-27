Anzeige
Mehr »
Freitag, 27.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Hochgradiger Fund in Kanada: Steht dieser Rohstoff-Explorer vor der Neubewertung?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
27.02.2026 16:03 Uhr
244 Leser
Artikel bewerten:
(1)

WOCHENVORSCHAU/2. bis 8. März (10. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/2. bis 8. März (10. KW) 

=== 
M O N T A G, 2. März 2026 
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Januar 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Februar 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Februar 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Februar 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Februar 
  10:00 IT/BIP (2. Veröffentlichung) GJ 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Februar 
*** 15:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung einer Veranstaltung zur 
     finanziellen Bildung von Frauen 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Februar 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar 
    - Börsenfeiertag: Südkorea 
 
D I E N S T A G, 3. März 2026 
  06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Jahresergebnis 
*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Jahresergebnis (08:30 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
     (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz) 
  10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Vorläufiges Jahresergebnis 
     und Bilanzpressekonferenz 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Februar 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit 
     April 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR 
  15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht 
    - GB/Frühjahrsprognose des Office for Budget Responsibility 
 
M I T T W O C H, 4. März 2026 
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen 
     (CFLP/nationale Statistikbehörde) Februar 
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (CFLP/staatliche Statistikbehörde) Februar 
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe RatingDog Februar 
*** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 
*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/Adidas AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Continental AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) 
*** 07:30 DE/Symrise AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK) 
*** 07:30 DE/Traton SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:30 BI-PK) 
  07:30 DE/Sixt SE, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Februar 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Februar 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Februar 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Februar 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Februar 
  10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Januar 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Januar 
  11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar 
  14:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Gastgeber bei Vortrag: 
     "The Crisis in the Liberal World Order" von Martin Wolf 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Februar 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche 
  18:10 DE/Patrizia SE, vorläufiges Ergebnis 
*** 20:00 US/Fed, Beige Book 
    - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Februar 
***   - CN/Nationaler Volkskongress, Pressekonferenz 
 
D O N N E R S T A G, 5. März 2026 
*** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Jahresergebnis 
     (09:00 Analystenkonferenz;10:30 BI-PK) 
*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz; 12:00 BI-PK) 
*** 07:00 DE/Merck KGaA, Jahresergebnis (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis 
     (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
  07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 Jahres-PK) 
*** 07:30 DE/Renk Group AG, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/GFT Technologies SE, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis 
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Januar 
*** 09:50 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Gespräch bei IIF European Summit 
  10:00 DE/BayernLB, vorläufiges Jahresergebnis (11:00 BI-PK) 
*** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Vorlage des Geschäftsberichts 2025 
     und Pressekonferenz mit Präsident Nagel 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Januar 
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 4./5. Februar 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Januar 
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 4Q 
*** 18:00 BE/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Vorlage des Geschäftsberichts der Nationalbank 
*** 18:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Annual Global Risk Lecture 
     in honour of Robert Mundell 
***   - CH/Zurich Insurance Group AG, Geschäftsbericht 
    - CN/Beginn des Nationalen Volkskongresses 
 
F R E I T A G, 6. März 2026 
*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
     (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 DE/Auftragseingang Januar 
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Januar 
*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q 
*** 11:00 IT/EZB-Präsidentin Lagarde, Vorlesung am Politecnico di Milano 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Februar 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Januar 
*** 16:00 US/Lagerbestände Dezember 
*** 18:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Booth School of Business' Policy Forum 
    - CN/Nationaler Volkskongress (seit 5. März) 
 
S O N N T A G, 8. März 2026 
    - Landtagswahl in Baden-Württemberg 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 09:28 ET (14:28 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.