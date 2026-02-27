Anzeige
Freitag, 27.02.2026
Hochgradiger Fund in Kanada: Steht dieser Rohstoff-Explorer vor der Neubewertung?
Dow Jones News
27.02.2026 16:03 Uhr
WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. März (11. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. März (11. KW) 

=== 
M O N T A G, 9. März 2026 
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Februar 
*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Februar 
*** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Januar 
  10:00 DE/Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Jahrestagung (10:00 PK) 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland März 
*** 11:30 SA/EZB-Direktor Elderson, Rede zur Eröffnung einer Tagung des Network for 
     Greening the Financial System (NGFS) 
  21:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q 
    - Börsenfeiertag: Russland 
    - DE/Erstnotiz Gabler Group AG 
***   - BE/Treffen der Eurogruppe 
 
D I E N S T A G, 10. März 2026 
*** 07:00 DE/Volkswagen AG (VW), Jahresergebnis (09:30 BI-PK) 
  07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Jahresergebnis 
  07:30 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
  07:30 DE/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Januar 
  10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), 
     Jahrespressekonferenz 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 
     im Volumen von 5 Mrd EUR 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  12:45 DE/Biontech SE, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 15:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) Januar 
 
***   - CN/Handelsbilanz Januar 
    - BE/Ecofin-Treffen 
    - ES/Repsol SA, Capital Markets Day 
    - FR/Renault SA, Strategie Update 
    - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), vorläufiger Geschäftsbericht 
 
M I T T W O C H, 11. März 2026 
  06:50 LU/Grand City Properties SA, Jahresergebnis 
*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK) 
  07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (09:30 BI-PK) 
  07:00 DE/Grenke AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
  07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/Porsche AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 11:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Jahresergebnis (14:00 Earnings-Call) 
*** 07:30 ES/Inditex SA, Jahresergebnis 
  07:30 DE/Uniper SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK) 
*** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Geschäftsbericht 
  08:00 NL/ABN Amro Holding NV, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 4Q 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Februar 
  10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 5 Mrd EUR 
*** 14:30 US/Realeinkommen Februar 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Februar 
*** 15:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche 
*** 16:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung an der Frankfurt School 
     of Finance and Management 
***   - AT/Opec-Ölmarktbericht 
 
D O N N E R S T A G, 12. März 2026 
*** 07:00 DE/Brenntag SE, Jahresergebnis 
*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Februar 
*** 07:00 DE/K+S AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
*** 07:00 DE/RWE AG, Jahresergebnis 4Q (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Zalando SE, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) 
  07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Ergebnis 
*** 07:30 DE/BMW AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis 
  07:35 DE/MLP SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 
*** 08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) 
*** 10:30 DE/Ifo-Institut, Konjunkturprognose Frühjahr 
*** 13:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Januar 
*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 13:30 US/Handelsbilanz Januar 
*** 18:00 FR/Vivendi SE, Jahresergebnis 
*** 18:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, 
     Pressegespräch zum 4. Quartal 2025 
  21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q 
***   - DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht 
 
F R E I T A G, 13. März 2026 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Februar 
*** 08:00 GB/BIP Januar 
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Januar 
*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Quartalsbericht 4Q 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Januar 
*** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar 
*** 13:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q 
*** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar 
*** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) März 
***   - DE/Allianz SE, Geschäftsbericht 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich e

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 09:28 ET (14:28 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
