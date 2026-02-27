Commerce Media Tech (CMT) hat heute eine strategische Datenpartnerschaft mit IPinfo, dem Internet-Datenunternehmen, bekannt gegeben. Dies stellt eine bewusste Abkehr von konsensbasierten IP-Geolokalisierungsmodellen dar, die Angleichung vor Verifizierung stellen. Die Partnerschaft verankert die Plattform der nächsten Generation von CMT in einer auf Genauigkeit ausgerichteten, evidenzbasierten IP-Intelligenz, die auf direkten Internetmessungen basiert.

Der kostspieligste Schwachpunkt von AdTech: ungenaue Daten

Mangelhafte Daten haben sich zu einem der teuersten und am wenigsten sichtbaren Probleme im AdTech-Bereich entwickelt und untergraben still und leise die Performance im gesamten Ökosystem. Ungenaue IP-Signale führen zu verschwendeten Werbeausgaben, falsch klassifiziertem Datenverkehr, regionalen Targeting-Fehlern und mangelhaften Optimierungsentscheidungen, die sich summieren und das zu einer Zeit, in der Werbetreibende mit steigenden Kundenakquisekosten sowie einer verstärkten Prüfung von Leistung und Rechenschaftspflicht konfrontiert sind.

Ein Grund für die Vorherrschaft dieser Probleme ist die Abhängigkeit der Branche von konsensbasierter Geolokalisierung, einem Ansatz, bei dem sich die Anbieter auf dieselbe Antwort einigen, selbst wenn diese Antwort falsch ist. Konsens reduziert zwar Diskrepanzen und Streitigkeiten, verfestigt jedoch auch fehlerhafte Annahmen und normalisiert Fehler in großem Maßstab.

"Historisch gesehen war Übereinstimmung wichtiger als Genauigkeit, weil sich Genauigkeit nur schwer überprüfen ließ", sagte Paul Heywood, Co-CEO von IPinfo. "Dies ändert sich jedoch mit messgestützten IP-Daten. Wenn Ergebnisse anhand von Belegen validiert werden können, wird Genauigkeit zu etwas, worauf sich das gesamte Ökosystem verständigen kann."

Da die Erwartungen der Werbetreibenden steigen bedingt durch die genauere Untersuchung von Betrugsfällen, mehr Transparenz in der Lieferkette und den Druck, Ausgaben zu rechtfertigen können die Grenzen konsensbasierter Daten nicht länger ignoriert werden. Plattformen benötigen nun Signale, die im Zuge der Weiterentwicklung des Internets hinterfragt, geprüft und korrigiert werden können.

CMT verwirft konsensbasierte Datenmodelle

CMT vertritt mittlerweile die Meinung, dass konsensbasierte Geolokalisierung den Anforderungen nicht mehr genügt.

"Werbetreibende akzeptieren nicht länger unklare Signale oder überlieferte Annahmen", sagte Bartosz Bielecki, Chief Commercial Officer bei CMT. "Vielmehr erwarten sie Daten, die verifizierbar, vertrauenswürdig und transparent sind. Unsere Partnerschaft mit IPinfo spiegelt eine gemeinsame Überzeugung wider, dass die nächste AdTech-Ära hinsichtlich Performance und Vertrauen durch Präzision nicht Konsens geprägt ist."

Aufbau einer Plattform, bei der Präzision grundlegend ist

Das 2011 gegründete Unternehmen Commerce Media Tech (CMT) gehört zur Team Internet Group und bietet performanceorientierte Werbe- und Monetarisierungslösungen für die E-Commerce-Branche.

Im Rahmen seiner strategischen Expansion in neue technische Fähigkeiten und kommerzielle Wachstumsfelder einschließlich Retail Media entwickelt CMT eine neue Plattform, die sowohl bestehende als auch zukünftige Kunden unterstützen soll. Da Datenmessung, Attribution und Genauigkeit für die Ergebnisse immer wichtiger werden, bildet verifizierte IP-Intelligenz eine grundlegende Komponente dieser Architektur.

CMT hat sich nach einer umfassenden Bewertung für IPinfo aufgrund seines messungsorientierten Ansatzes für IP-Intelligence entschieden.

Im Zentrum dieses Ansatzes steht ProbeNet, IPinfos eigene Internet-Messplattform, die pro Woche über 35 Milliarden Messungen über mehr als 1.300 globale POP (Points of Presence) hinweg ausführt. Durch diese kontinuierliche, aktive Validierung kann IPinfo nachvollziehen, wie sich der Datenverkehr tatsächlich im Internet bewegt, was für eine unübertroffene Transparenz hinsichtlich des Netzwerkverhaltens und der Standortgenauigkeit sorgt.

Für CMT bedeutet dies präzisere Standortdaten, eine geringere Anfälligkeit für ungültigen Datenverkehr, stärkere Vertrauenssignale und hochwertigere Ergebnisse für Werbetreibende, Publisher und Partner im Bereich Retail Media.

Die Messlatte für Datenintegrität in der AdTech-Branche höher legen

Diese Partnerschaft steht für einen allgemeinen Trend in der Branche hin zu Daten, die gemessen, geprüft und verteidigt werden können.

"Die Dynamik, die wir im AdTech-Bereich beobachten, geht hin zu messbaren, evidenzbasierten Daten", sagte Ben Dowling, Gründer und Co-CEO von IPinfo. "ProbeNet wurde entwickelt, um sichtbar zu machen, was tatsächlich im Internet geschieht, und wir freuen uns darauf, die Vision von CMT für ein Werbeökosystem mit höherer Integrität zu unterstützen."

CMT setzt durch die Verankerung seiner zukünftigen Produktentwicklung in verifizierte IP-Intelligence einen neuen Maßstab für Datenqualität einen, der auf Fakten statt auf Präzedenzfällen basiert. Die Partnerschaft unterstreicht die wachsende Erkenntnis in der Branche, dass Vertrauen im AdTech-Bereich durch messbare Präzision verdient werden muss anstatt durch Konsens vorausgesetzt werden kann.

Commerce Media Tech (CMT)

Commerce Media Tech (CMT) ist ein performanceorientiertes AdTech-Unternehmen, das Lösungen im Bereich Commerce Media für Werbetreibende, Publisher und Einzelhändler anbietet. Als Teil der Team Internet Group PLC (AIM: TIG; OTCQX: TIGXF) unterstützt CMT Marken dabei, kaufbereite Konsumenten entlang der gesamten Customer Journey zu erreichen und messbare sowie zusätzliche Umsatzsteigerungen zu erzielen.

CMT ermöglicht es Publishern, durch datenschutzkonforme und vollständig Cookie-lose Monetarisierung auf erstklassige Markennachfrage zuzugreifen. Zudem unterstützt das Unternehmen Einzelhändler beim Aufbau und der Skalierung von On-Site- und Off-Site-Retail-Media-Programmen, die kaufbereite Shopper gezielt ansprechen.

Basierend auf einem "Commerce-First"-Ansatz und transparenten Datenpraktiken ermöglicht CMT effektive und skalierbare Medientrategien für E-Commerce und darüber hinaus.

IPinfo

IPinfo ist das Internet-Datenunternehmen, das die weltweit präzisesten IP-Daten bereitstellt und hochkontextuelle Metadaten zu jeder IP-Adresse liefert von der Geolokalisierung und dem Mobilfunkanbieter bis hin zur Privacy-Erkennung und Proxys. Mehr als 500.000 Nutzer, von Entwicklern bis hin zu Fortune 500-Unternehmen, vertrauen auf IPinfo, um fundiertere Entscheidungen zu treffen, Sicherheitsrisiken zu minimieren, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und das Kundenerlebnis zu verbessern. Die robuste und sichere API von IPinfo verarbeitet täglich mehr als eine Milliarde Anfragen. Die Daten sind zudem per Direkt-Download sowie über führende Cloud-Plattformen verfügbar, und das mit der Unterstützung eines Teams aus Datenexperten, das sich höchster Präzision verschrieben hat. Entdecken Sie die Vorteile besserer IP-Daten unter IPinfo.io.

