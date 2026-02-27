20-jährige Verkaufs- und Kaufvereinbarung markiert erste SPA von Venture Global mit einem koreanischen Unternehmen

Venture Global, Inc. (NYSE: VG) und Hanwha Aerospace Co., Ltd. meldeten heute die Unterzeichnung einer neuen Verkaufs- und Kaufvereinbarung (SPA) für den Kauf von 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) von US-amerikanischem verflüssigtem Erdgas (LNG) von Venture Global. Der Vertrag gilt für zwanzig Jahre ab dem Jahr 2030. Mit dieser Vereinbarung beläuft sich das langfristige Vertragsportfolio von Venture Global auf über 46 MTPA.

"Venture Global freut sich sehr, unseren ersten langfristigen Liefervertrag in Korea bekannt zu geben, und zwar über eine neue Partnerschaft mit Hanwha Aerospace, die einen weiteren bedeutsamen Schritt zur Ausweitung einer zuverlässigen, langfristigen Flüssiggasversorgung für unsere Partner in Asien darstellt", erklärte Mike Sabel, CEO von Venture Global. "Wir sind stolz darauf, den wachsenden globalen Energiebedarf mit kostengünstigem, sicherem amerikanischem LNG zu decken und gleichzeitig die strategische Energiepartnerschaft der USA mit Südkorea zu stärken, um langfristiges industrielles und wirtschaftliches Wachstum zu unterstützen."

Über Venture Global

Venture Global ist ein US-amerikanischer Produzent und Exporteur von kostengünstigem Flüssigerdgas (LNG) mit einer Produktions-, Bau- und Entwicklungskapazität von über 100 MTPA. Venture Global hat 2022 die LNG-Produktion in seiner ersten Anlage aufgenommen und ist heute einer der größten LNG-Exporteure in den Vereinigten Staaten. Das vertikal integrierte Geschäft des Unternehmens umfasst Vermögenswerte entlang der gesamten LNG-Lieferkette, einschließlich LNG-Produktion, Erdgastransport, Verschiffung und Regasifizierung. Die ersten drei Projekte des Unternehmens, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG und CP2 LNG, befinden sich in Louisiana am Golf von Mexiko. Venture Global entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung.

Über Hanwha Aerospace

Hanwha Aerospace ist ein bedeutendes Mitglied der Hanwha Group und ein weltweit tätiges Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung und mit zunehmender Tätigkeit in den Bereichen Energie und Industrieinfrastruktur. Hanwha Aerospace baut in Zusammenarbeit mit anderen Teilen der Hanwha Group eine LNG-Wertschöpfungskette auf, um die Energiesicherheit zu verbessern und die Wirksamkeit sauberer Energielösungen weltweit voranzutreiben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen gemäß Section 27A des US-amerikanischen Securities Act von 1933 ("Securities Act") und Section 21E des US-amerikanischen Securities Exchange Act von 1934 ("Exchange Act") in ihrer jeweils gültigen Fassung. Alle Aussagen mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen sind zukunftsgerichtete Aussagen. In einigen Fällen sind diese an Formulierungen wie "dürfen", "würde", "werden", "könnte", "sollte", "erwarten", "planen", "Projekt", "beabsichtigen", "voraussichtlich", "überzeugt sein", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "anstreben", "Ziel" oder "weiterhin" oder deren Verneinung oder ähnlichen Wendungen zu erkennen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, die mit Risiken, Unsicherheiten und Annahmen über uns verbunden sind, können Aussagen über unsere künftigen Leistungen, unsere Verträge, unsere Strategien für zukünftiges Wachstum und voraussichtliche Trends beinhalten, die einen Einfluss auf unser Geschäft haben. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, basierend auf unseren derzeitigen Erwartungen und Projektionen über zukünftige Ereignisse. Es gibt jedoch wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, unser Aktivitätsumfang, unsere Leistungen und Errungenschaften deutlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Prognosen abweichen. Dazu gehören folgende Faktoren: deutlicher Mehrbedarf an Kapital für Bau und Fertigstellung von künftigen Projekten und dazugehörigen Assets und möglicherweise unsere Unfähigkeit, entsprechende Finanzierungen überhaupt oder zu annehmbaren Bedingungen zu erschließen; unsere potenzielle Unfähigkeit, die Kosten für unsere Projekte genau im Voraus zu kalkulieren und das Risiko, dass Bau und Betrieb unserer Erdgas-Pipelines sowie Pipeline-Verbindungen für unsere Projekte die Kostenvorhersagen übersteigen oder dass sie sich verzögern aufgrund fehlender Genehmigungen von Behörden, Entwicklungsrisiken, Personalkosten, mangelnder Verfügbarkeit von Facharbeitern, betrieblicher Gefahren und sonstiger Risiken; Unsicherheiten im Hinblick auf die Entwicklung des Welthandels, internationale Handelsabkommen und die Rolle der Vereinigten Staaten im internationalen Handel, einschließlich der Auswirkungen von Zöllen; unsere Abhängigkeit von unserem EPC und unseren Vertragspartnern bei dem erfolgreichen Abschluss unserer Projekte, einschließlich der potenziellen Unfähigkeit unserer Vertragspartner, ihre Verpflichtungen vertragsgemäß zu erfüllen; diverse wirtschaftliche und politische Faktoren, wie zum Beispiel Opposition von Umwelt- oder sonstigen öffentlichen Interessengruppen oder mangelnde Unterstützung von örtlichen und kommunalen Behörden, die für die Durchführung unserer Projekte erforderlich ist, was den Genehmigungsstatus, den Zeitplan oder die gesamte Entwicklung, den Bau oder Betrieb unserer Projekte negativ beeinflussen könnte, sowie Risiken, die sich auf andere Faktoren beziehen, die unter "Item 1A.-Risk Factors" in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr, das bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, und in folgenden bei der SEC eingereichten Dokumenten dargelegt sind. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und basieren auf Annahmen, die wir zu diesem Zeitpunkt für angemessen halten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen aufgrund später eintretender Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

