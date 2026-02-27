Der Precious Metals Index, in dem einige der stärksten Gold- und Silberproduzenten der Welt vereint sind, hat heute ein neues Allzeithoch markiert. Denn die Spannungen im Nahen Osten haben den Goldpreis zum Wochenausklang spürbar gestützt. Marktteilnehmer sorgen sich vor einer möglichen Eskalation zwischen den USA und dem Iran.Eine Feinunze Gold verteuerte sich am Freitagnachmittag auf 5.227 Dollar, nachdem sie zur Mittagszeit noch bei 5.180 Dollar notiert hatte. Hintergrund ist die zunehmende Unsicherheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
