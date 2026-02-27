München (ots) -Moderation: Louis KlamrothDas Thema:Weniger Sprachkurse, schneller in Arbeit: Geht so Integration?Die Gäste:Stephan Mayer (CSU, Bundestagsabgeordneter und früherer Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium)Lamya Kaddor (Bündnis 90/Die Grünen, Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Innenausschuss)Bettina Dickes (CDU, Landrätin Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz)Mohamad Akkour (Student, kam 2015 aus Syrien als Geflüchteter nach Deutschland)Daniel Thym (Professor für Öffentliches Recht, Europa- und Völkerrecht an der Universität Konstanz)Weniger Sprachkurse, schneller in Arbeit: Geht so Integration? Geht es nach Innenminister Alexander Dobrindt, dürfen Asylsuchende künftig früher arbeiten, bereits nach drei Monaten. Das fördere die Teilhabe. Andererseits hat der Bund angekündigt, bei kostenlosen Integrationskursen zu kürzen. Wie passt das zusammen? Kann so Integration gelingen? Die Kontrollen an den deutschen Außengrenzen wurden jetzt um sechs Monate verlängert. Eine gute Maßnahme? Welche Asylpolitik ist die richtige?So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar:X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.deRedaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Pressekontakt:Dr. Lars Jacob,ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6225752