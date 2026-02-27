Block-Aktie hebt ab!: Jack Dorseys radikale KI-Wette zündet den Turbo - Jetzt noch bei XYZ einsteigen?

Anzeige / Werbung

Massenentlassungen, Rekordgewinne, KI-Fokus: Die Block-Aktie ist nach phänomenalen Earnings regelrecht explodiert. Das monatelange Warten hat ein Ende. Eine HKCM-Analyse.

Harte Geduldsprobe für Block-Aktionäre: Seit Mai letzten Jahres schleppte sich das Papier des Zahlungsdienstleisters überwiegend seitwärts, viele Anleger hatten die Hoffnung auf einen Ausbruch fast schon aufgegeben. Doch am Donnerstagabend (26. Februar 2026) kam plötzlich die überraschende Nachricht.

Mit einem Paukenschlag lieferte CEO Jack Dorsey nicht nur Rekordzahlen für das Weihnachtsquartal, sondern kündigte den radikalsten Umbau der Firmengeschichte an. Die Block-Aktie schoss zweistellig nach oben und ließ die quälende Lethargie der letzten Monate hinter sich. Wir erklären, warum dieser Ausbruch erst der Anfang einer neuen Ära sein könnte. Und wo technisch die Reise hingeht.

Zahlen gigantisch, Strategie radikal: Block schaltet in den Angriffsmodus

Damit hatten selbst Optimisten kaum gerechnet: Block lieferte für das vierte Quartal 2025 einen Bruttogewinn von 2.87 Milliarden Dollar - ein Plus von 24 Prozent. Besonders das Sorgenkind der Vorjahre, die Cash App, glänzte mit einem Wachstum von 33 Prozent.

Doch während andere Tech-Größen wie PayPal oder Amazon zuletzt mit schwachen Ausblicken oder hohen Kosten kämpften, geht Jack Dorsey einen anderen, härteren Weg: Er streicht 4000 Stellen und halbiert nahezu die Belegschaft auf unter 6000 Mitarbeiter.

Für das laufende Jahr 2026 hat das Management die Ziele massiv nach oben geschraubt. Erwartet wird ein bereinigtes operatives Ergebnis von 3.2 Milliarden Dollar - eine Steigerung von 54 Prozent zum Vorjahr. Dorsey macht unmissverständlich klar: Er will keine langsame Erosion der Moral durch ständige kleine Kündigungswellen, sondern einen harten, einmaligen Schnitt, um Block durch künstliche Intelligenz schneller und profitabler zu machen als je zuvor. Trotz einmaliger Abfindungskosten von bis zu 500 Millionen Dollar feiert die Börse diese neue Klarheit.

HKCM-Analyse: Block bricht aus der monatelangen Flaute aus

Wie nachhaltig dieser Befreiungsschlag ist, zeigt ein Blick auf den Chart. Seit Mai 2025 saß die Aktie in einer zähen Seitwärtsphase fest, die viele Trendfolger verzweifeln ließ. Mit dem jüngsten Kurssprung wurde dieses Gefängnis nun nach oben gesprengt. Unser Primärszenario geht davon aus, dass dies nur der Anfang war und rechnen in der aktuellen Anstiegsetappe mit Zuwächsen weit über den Widerstand bei 87.44 US-Dollar.

Der Knoten ist geplatzt: Unsere Analyse zeigt, dass Block die Basis für einen langfristigen Bullenmarkt gelegt hat.

Obwohl die Aktie kurzfristig nach dem 20-Prozent-Run heiß gelaufen sein mag, sind die langfristigen Weichen gestellt. Die fundamentalen Anforderungen für eine massive Neubewertung sind durch die KI-Transformation erfüllt. Wir erwarten, dass Rücksetzer nun von institutionellen Käufern genutzt werden, die den Einstieg während der Seitwärtsphase verpasst haben.

Disclaimer: Unsere Analyse ist keine Anlageberatung.

