Freitag, 27.02.2026
Hochgradiger Fund in Kanada: Steht dieser Rohstoff-Explorer vor der Neubewertung?
Dow Jones News
27.02.2026 17:21 Uhr
TAGESVORSCHAU/Samstag, 28. Februar bis Montag, 2. März (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 28. Februar bis Montag, 2. März (vorläufige Fassung) 

=== 
S A M S T A G, 28. Februar 2026 
*** 13:00 US/Berkshire Hathaway Inc, Jahresergebnis 
 
S O N N T A G, 1. März 2026 
*** 16:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Central banking in an age of 
     geoeconomic fragmentation and global uncertainty" 
 
***   AT/Opec+-Treffen 
 
M O N T A G, 2. März 2026 
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Januar 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm 
     saisonbereinigt real 
     zuvor: +0,8% gg Vm 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Februar 
     PROGNOSE: 49,0 
     zuvor:  48,1 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Februar 
     PROGNOSE:  k.A.* 
     1. Veröff.: 49,9 
     zuvor:   51,2 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Februar 
     PROGNOSE:  k.A.* 
     1. Veröff.: 50,7 
     zuvor:   49,1 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Februar 
     PROGNOSE:  k.A.* 
     1. Veröff.: 50,8 
     zuvor:   49,5 
  10:00 IT/BIP (2. Veröffentlichung) GJ 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Februar 
     1. Veröff.: 52,0 
     zuvor:   51,8 
*** 15:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung einer Veranstaltung 
     zur finanziellen Bildung von Frauen 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Februar 
     PROGNOSE:  k.A. 
     1. Veröff.: 51,2 
     zuvor:   52,4 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar 
     PROGNOSE: 51,8 Punkte 
     zuvor:  52,6 Punkte 
 
    - Börsenfeiertag: Südkorea 
===

- * Für die zweite Veröffentlichung der PMIs erstellen Volkswirte in der

Regel keine Prognosen

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

k.A. = keine Angabe

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 10:45 ET (15:45 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
