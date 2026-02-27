DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 28. Februar bis Montag, 2. März (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 28. Februar 2026 *** 13:00 US/Berkshire Hathaway Inc, Jahresergebnis S O N N T A G, 1. März 2026 *** 16:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Central banking in an age of geoeconomic fragmentation and global uncertainty" *** AT/Opec+-Treffen M O N T A G, 2. März 2026 *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm saisonbereinigt real zuvor: +0,8% gg Vm *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 49,0 zuvor: 48,1 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 49,9 zuvor: 51,2 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 50,7 zuvor: 49,1 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 50,8 zuvor: 49,5 10:00 IT/BIP (2. Veröffentlichung) GJ *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar 1. Veröff.: 52,0 zuvor: 51,8 *** 15:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung einer Veranstaltung zur finanziellen Bildung von Frauen *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,2 zuvor: 52,4 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 51,8 Punkte zuvor: 52,6 Punkte - Börsenfeiertag: Südkorea ===

