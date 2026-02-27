© Foto: Midjourney /wallstreetONLINEViele Anleger glauben, Anteile an Alibaba, JD.com oder Baidu zu halten. Doch hinter den US-Tickern steckt oft nur eine Cayman-Hülle - genau davor warnt Michael Burry jetzt.Der berühmte "Big Short"-Investor Michael Burry hat eine neue Debatte über die Bewertung großer chinesischer Technologiekonzerne ausgelöst. Auf X forderte er eine grundlegende Neubewertung von in den USA gelisteten Hongkong-Aktien wie Alibaba, JD.com und Baidu. "Diese Unternehmen verdienen eine Neubewertung, eine gründliche Untersuchung ihrer Schwachstellen, Stärken und ihres Werts", schrieb Burry und machte deutlich, dass aus seiner Sicht ein strukturelles Problem übersehen wird. [twitter]2027063987775344903[/twitter] …Den vollständigen Artikel lesen
