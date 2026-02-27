Kioxia Holdings Corporation (TOKYO:285A), weltweit führend bei Speicherlösungen, hat heute die Ernennung von Yoshihiko Kawamura zum Chief Financial Officer (CFO), mit Wirkung 1. April 2026 bekannt gegeben.

Herr Kawamura bringt umfangreiche internationale Erfahrungen mit, er war am US-Hauptsitz von Mitsubishi Corporation, als General Manager von deren Niederlassung in Chicago und für die World Bank tätig. Bei Hitachi, Ltd. hatte er mehrere Führungspositionen inne wie Chief Strategy Officer (CSO), Chief Financial Officer (CFO) und Chief Risk Management Officer (CRMO). Er war dort maßgeblich für die Umstrukturierung des Managements verantwortlich. Im Juni 2025 nahm er als Executive Vice President seine Tätigkeit für Kioxa auf. Er arbeitete in dieser Position eng mit dem Führungsteam zusammen, um das Unternehmen durch strategische Kapital- und Finanzplanung voranzubringen.

Nach dem Initial Public Offering am Prime Market des Tokyo Stock Exchange im Dezember 2024 ist Kioxia in eine neue Wachstumsphase eingetreten, die durch Expansion und Verbesserung der Finanzlage charakterisiert ist. Unter der neuen Führung strebt das Unternehmen nach nachhaltigem Wachstum und finanzieller Stabilität, um langfristig den Wert von Kioxia anzuheben.

Kommentar von Nobuo Hayasaka, President und CEO:

"Während Kioxia in diese neue Phase eintritt, wird Herr Kawamura als CFO zum Wachstum beitragen. Seine umfassende Führungserfahrung und sein hervorragendes Wissen über Kapital- und Finanzstrategien werden für unser Führungsteam von unschätzbarem Wert sein."

Kommentar von Yoshihiko Kawamura, werdender Chief Financial Officer:

"Ich fühle mich geehrt, diese wichtige Position zu übernehmen. Ich werde weiterhin mit dem Management-Team zusammenarbeiten, um den Unternehmenswert zu steigern und die Erwartungen unserer Stakeholder an das kontinuierliche Wachstum zu erfüllen."

Über Kioxia

Kioxia ist ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, der sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Flash-Speichern und Solid-State-Drives (SSD) spezialisiert hat. Im April 2017 wurde der Vorgänger Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation ausgegliedert, dem Unternehmen, das 1987 den NAND-Flash-Speicher erfunden hatte. Kioxia hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt mithilfe von Speicherprodukten zu bereichern, indem das Unternehmen Produkte, Dienstleistungen und Systeme anbietet, die eine Auswahl für die Kunden und einen speicherbasierten Nutzen für die Gesellschaft schaffen. Die innovative 3D-Flash-Speichertechnologie von Kioxia, BiCS FLASH, prägt die Zukunft der Datenspeicherung in Anwendungen mit hoher Speicherdichte, darunter fortschrittliche Smartphones, PCs, Automobilsysteme, Rechenzentren und generative KI-Systeme.

Contacts:

Kota Yamaji

Public Relations

Kioxia Holdings Corporation

+81-3-6478-2319

kioxia-hd-pr@kioxia.com