MADRID, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Huawei stellte seine neuesten Innovationen am 26. Februar auf der globalen Produktvorstellung "Now is Your Run" in Madrid, Spanien, vor. Der Technologieriese feierte nach fünfjähriger Pause sein Comeback im Bereich professioneller Laufuhren mit der Vorstellung der brandneuen HUAWEI WATCH GT Runner 2. Auf der Veranstaltung wurden außerdem die HUAWEI WATCH Ultimate 2, das HUAWEI Mate 80 Pro, das HUAWEI MatePad Mini, die HUAWEI FreeBuds Pro 5 und die HUAWEI Band 11-Serie vorgestellt. Der zweifache Olympiasieger im Marathon, Eliud Kipchoge, wurde als globaler Botschafter für die HUAWEI WATCH GT Runner vorgestellt. "Laufen bedeutet viel mehr als nur schnell zu laufen", sagte Kipchoge. "Ich glaube, dass Laufen in jeder Hinsicht die schönste Aktivität ist. Zusammen mit Huawei können wir Millionen von Läufern auf der ganzen Welt erreichen und hoffentlich ihr Leben auf schöne und positive Weise beeinflussen." HUAWEI WATCH GT Runner 2: Fünf Jahre Erfahrung, neu definierte professionelle Laufuhren Die HUAWEI WATCH GT Runner 2 ist mit einer neuen 3D-Floating-Antennenarchitektur ausgestattet, die für eine beispiellose Positionierungsgenauigkeit entwickelt wurde. Sie ist erstmals mit einem intelligenten Positionierungsalgorithmus ausgestattet, der auch bei Signalunterbrechungen die Laufbahn und die Distanz des Läufers berechnet und so eine unterbrechungsfreie Positionierung gewährleistet. Der neue intelligente Marathonmodus bietet ein umfassendes Rennmanagement und fungiert während der gesamten Strecke als persönlicher Coach am Handgelenk. Die HUAWEI WATCH GT Runner 2 hilft nicht nur Profisportlern, ihre Leistung zu steigern, sondern bietet auch Amateurläufern ein intelligentes und professionelles Lauferlebnis. Eliud Kipchoge berichtete bei der Veranstaltung von seinen Erfahrungen bei der gemeinsamen Entwicklung von Produkten mit Huawei und erklärte: "Ich teile gerne meine Meinungen und Perspektiven, um das Smartwatch-Erlebnis nicht nur für Spitzensportler, sondern für Läufer auf der ganzen Welt zu verbessern." HUAWEI WATCH Ultimate 2 und HUAWEI Band 11 Serie: Fitness auf höchstem Niveau Auf dieser Veranstaltung stellte Huawei eine Reihe neuer Wearables vor, die den Nutzern ein professionelleres und individuelleres Fitnesserlebnis bieten sollen. Die HUAWEI WATCH Ultimate 2 debütierte in einer auffälligen "grünen" Farbe und behielt ihre erstklassigen Funktionen für Tauchen und Outdoor-Abenteuer bei, während sie gleichzeitig verbesserte Funktionen einführte, die speziell auf Golf-Driving-Ranges und das Spiel auf dem Platz zugeschnitten sind. Dies bietet ein präziseres und intelligenteres High-End-Sporterlebnis. Die Serie HUAWEI Band 11 kombiniert elegantes Design mit praktischer Funktionalität und verfügt über ein größeres und klareres Display, das auch bei hellem Sonnenlicht eine hervorragende Sichtbarkeit gewährleistet. Durch die Integration von Gesundheitsüberwachung, Aktivitätsverfolgung und praktischen Funktionen in einem kompakten Gerät ist es ein zuverlässiger Begleiter für die täglichen Fitnessbedürfnisse der Nutzer. HUAWEI Mate 80 Pro: Spitzenmodell setzt neue Maßstäbe im Bereich der mobilen Geräte Huawei kehrt mit seiner Mate-Serie, die die technologische Kompetenz des Unternehmens unter Beweis stellt, auf den globalen Markt zurück. Das HUAWEI Mate 80 Pro, das für die innovativen Spitzenleistungen von Huawei steht, verfügt über eine verbesserte True-to-Color-Kamera, die unter verschiedenen Lichtverhältnissen und gemischten Farbtemperaturen eine konsistente Farbgenauigkeit gewährleistet. Das neue Dual Space Ring Design, das klassische Eleganz mit moderner Ästhetik verbindet, wurde von den Teilnehmern mit großem Beifall aufgenommen. Mit verbesserter Leistung, Kunlun-Glas der 2. Generation und fortschrittlichen KI-Funktionen liefert Huawei weiterhin modernste Technologie und Erfahrungen und hebt das Smartphone-Erlebnis auf ein neues Niveau. Trendsetzende Technologie für ultimative Intelligenz vorgestellt Huawei stellt sein erstes Mini-Tablet vor, das HUAWEI MatePad Mini. Mit seinem kompakten 8,8-Zoll-Gehäuse, das schlanker und leichter als bei herkömmlichen Tablets ist, passt es problemlos in Taschen oder Handtaschen. Ob zum Lesen von Dokumenten, zum Ansehen Ihrer Lieblingssendungen oder für kreative Arbeiten unterwegs auf Geschäftsreisen - dieses Gerät ist immer einsatzbereit, wenn Sie es brauchen. Es ist der ideale digitale Begleiter für Geschäftsleute, begeisterte Leser, Büroangestellte und akademische Forscher gleichermaßen. Das Unternehmen stellte außerdem die HUAWEI FreeBuds Pro 5 Ohrhörer vor, die ersten kabellosen Ohrhörer der Branche mit Dual-Engine-KI-Geräuschunterdrückung. In Kombination mit einem Dual-Drive-Akustiksystem bieten sie eine außergewöhnliche Geräuschunterdrückung bei gleichzeitiger Erhaltung der Details von Stimmen und Instrumenten und bieten den Nutzern ein beeindruckendes Live-Hörerlebnis. Im vergangenen Jahr stellte Huawei sein Markenversprechen "Now is Yours" vor, mit dem Ziel, durch einen integrativeren und jugendlicheren Kommunikationsansatz echte und enge Beziehungen zu Verbrauchern weltweit aufzubauen. Bei dieser "Now is Your Run"-Veranstaltung zur Markteinführung arbeitete Huawei mit Eliud Kipchoge zusammen, um das Laufen als Sport zu fördern und für einen gesunden Lebensstil zu werben. 