Die aktuelle Bitcoin-Schwäche lässt sich anders erklären als viele denken. Matt Hougan, Chef-Anlagestratege bei Bitwise, bringt eine interessante These auf den Tisch. Der Kursrückgang sei weniger eine fundamentale Krise als vielmehr das Ergebnis einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Langfristig sieht er weiterhin Bitcoin bei 6,5 Millionen US$. Warum dieser Abschwung anders ist Hougan spricht von einem "Bärenmarkt ohne Bösewicht". In früheren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de