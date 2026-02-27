Berlin (ots) -Der Berliner Unternehmer Robin Binder, Gründer und CEO des FinTechs NAO Invest (https://www.investnao.com/) mit Sitz in der Ziegelstraße in Berlin Mitte, ist künftig mit einem elektrischen Microlino im Stadtverkehr unterwegs.Das kompakte Elektrofahrzeug wurde vom Klima-FinTech Planet2050 (https://planet2050.earth/de) übergeben und soll im täglichen Geschäftsbetrieb eingesetzt werden. Der Microlino (https://microlino-car.com/de-de/microlino)ist speziell für den urbanen Verkehr konzipiert und benötigt nur wenig Parkraum - er passt sogar quer in jede Parklücke.Robin Binder, Gründer und CEO des FinTechs NAO Invest: "Nachhaltigkeit muss im Alltag funktionieren - sonst bleibt sie Theorie."Renate Christ von Klima-FinTech (https://die-deutsche-wirtschaft.de/die-grosse-zeit-der-co2-entnahmen/) Planet2050 ergänzt: "Wir wollen Klimaschutz sichtbar machen - dort, wo er gelebt wird. Im täglichen Leben in der Stadt." Mit der Übergabe des Fahrzeugs startet nach Hamburg nun die Berliner Etappe einer bundesweiten Aktion, bei der das Elektrofahrzeug über mehrere Monate von Unternehmerinnen und Unternehmern im Alltag genutzt wird.Pressekontakt:Planet2050Gesine Hellerichgesine.hellerich@planet2050.earthOriginal-Content von: Planet2050, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178406/6225768