Anzeige
Mehr »
Freitag, 27.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Hochgradiger Fund in Kanada: Steht dieser Rohstoff-Explorer vor der Neubewertung?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
27.02.2026 18:27 Uhr
178 Leser
Artikel bewerten:
(0)

XETRA-SCHLUSS/Wenig verändert - Iran-Unsicherheit belastet nur kurzzeitig

DJ XETRA-SCHLUSS/Wenig verändert - Iran-Unsicherheit belastet nur kurzzeitig

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat den letzten Handelstag der Woche kaum verändert beendet. Der DAX fiel um 5 Punkte auf 25.284 Punkte. Zwischenzeitliche leichte Abgaben konnten wieder aufgeholt werden. Grund waren die zunehmenden Erwartungen eines US-Militärschlags gegen den Iran, nachdem die Gespräche am Donnerstag ohne eine Einigung endeten. Beide Seiten scheinen weiterhin weit von einer Übereinkunft entfernt zu sein. Die US-Botschaft in Israel teilte mit, das Außenministerium habe nicht unbedingt benötigtes Personal und deren Familien unter Berufung auf Sicherheitsrisiken zur Ausreise aus dem Land ermächtigt. Auch die Ölpreise und Gold erhöhten sich vor diesem Hintergrund.

Die Berichtssaison hatte am letzten Handelstag der Woche nur noch wenig zu bieten. BASF fielen um 1,9 Prozent zurück. Der Ausblick habe belastet, hieß es von einem Markteilnehmer. Der Chemie-Konzern erwarte ein bereinigtes operatives Ergebnis von 6,2 bis 7,0 Milliarden Euro, was in der Mitte unter der Markterwartung von 7 Milliarden Euro liege. Starke Zahlen von Swiss Re verhalfen Munich Re zu einem Plus von 1,3 Prozent.

Für die Aktie von Delivery Hero ging es nach Zahlenvorlage um 4,4 Prozent nach unten. Der Lieferdienst ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen und hat das Profitabilitätsziel erreicht. Bruttowarenwert, Umsatz und Gewinn verfehlten die Prognosen aber jeweils knapp. Alzchem schlossen nach der Zahlenvorlage 4,9 Prozent niedriger. Laut den Analysten von MPCM enthielten die Zahlen kaum Überraschendes, der Ausblick habe aber leicht enttäuscht. Hypoport gewannen 9,1 Prozent, nachdem der Immobilienfinanzierer beim Ausblick positiv überraschte.

Die Aktien von 1&1 gewannen 8,3 Prozent. Im Handel wurde auf einen Kreise-Bericht in El Espanol verwiesen, laut dem Telefonica am Kauf von 1&1 interessiert sein soll. Die Übernahme respektiere die Ziele des Strategieplans, sie generiere bedeutende Synergien und wahre die Finanzdisziplin. Für die Aktie von Telefonica ging es um 5,5 Prozent nach oben, United Internet als 1&1 Aktionär legten um 13,3 Prozent zu. Auch die Aktie der Deutschen Telekom profitierte von dem günstigen Sektorumfeld und gewann 3,6 Prozent.

Zu den Tagesgewinnern im DAX gehörten auch Siemens Energy mit einem Plus von 1,0 Prozent. Die Aktie holte damit den Dividendenabschlag von 0,70 Euro pro Aktie mehr als wieder auf. 

=== 
INDEX     zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX     25.284,26 -0,0%   +3,3% 
DAX-Future  25.303,00 -0,3%   +2,6% 
XDAX     25.269,56 -0,3%   +2,9% 
MDAX     31.560,34 +0,3%   +2,7% 
TecDAX    3.787,92 +0,9%   +3,7% 
SDAX     18.194,96 +0,6%   +5,3% 
        zuletzt +/- Ticks 
Bund-Future   130,24 +42 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 11:52 ET (16:52 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.