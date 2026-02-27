Anzeige / Werbung

Salesforce Aktie 2026: Vom CRM-Giganten zur AI-Agent Plattform?

Die Geschichte von Salesforce ist eng mit der Cloud-Revolution im Unternehmenssoftwaremarkt verbunden. 1999 von Marc Benioff gegründet, stellte das Unternehmen das damalige Lizenzmodell mit dem Prinzip "No Software" radikal infrage und setzte früh auf ein webbasiertes Subskriptionsmodell. Aus einem reinen CRM-Anbieter entwickelte sich Salesforce über die Jahre zu einer Plattform, auf der Unternehmen eigene Anwendungen und Geschäftsprozesse aufbauen können. Durch strategische Übernahmen wie Tableau und Slack entstand ein umfassendes Ökosystem, das Vertrieb, Service, Marketing, Datenanalyse und Kollaboration verbindet. Parallel verlagerte sich der Fokus zuletzt stärker auf Profitabilität und Cashflow, nachdem Effizienzprogramme die Margen deutlich verbessert haben.

2026 steht Salesforce jedoch an einem strategischen Wendepunkt: Der Wettbewerb im SaaS-Markt verschärft sich, während KI-Agenten und generative AI beginnen, die Arbeitsweise in Unternehmen grundlegend zu verändern. Mit Initiativen wie Agentforce versucht Salesforce, den Wandel vom klassischen CRM-System hin zu einer AI-Agent-Plattform zu vollziehen - mit dem Ziel, Prozesse stärker zu automatisieren und Daten direkt in produktive Wertschöpfung zu überführen. Für Anleger stellt sich damit die zentrale Frage, ob Salesforce erneut eine technologische Welle dominieren kann oder ob neue KI-Player die Wertschöpfungsschicht verschieben. In der heutigen Analyse schauen wir auf die aktuellen Quartalszahlen, die Kursreaktion der Aktie sowie die Gründe, warum Salesforce bislang zu den schwächeren Werten im Dow Jones gehört.

