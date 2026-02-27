DJ MÄRKTE EUROPA/Zunehmende Iran-Unsicherheit belastet Börsen leicht

DOW JONES--Mit leichten Abgaben haben die europäischen Aktienmärkte den letzten Handelstag der Woche beendet. Grund waren am Nachmittag zunehmende Sorgen eines US-Militärschlags gegen den Iran, nachdem die Gespräche am Donnerstag ohne eine Einigung beendet wurden. Beide Seiten scheinen weiterhin weit von einer Übereinkunft entfernt zu sein. Die US-Botschaft in Israel teilte mit, das Außenministerium habe nicht unbedingt benötigtes Personal und dessen Familien unter Berufung auf Sicherheitsrisiken zur Ausreise aus dem Land ermächtigt. Die Ölpreise und Gold stiegen mit den Entwicklungen.

Der DAX erholte sich im späten Handel wieder etwas und schloss 5 Punkte niedriger bei 25.284 Punkten, das Allzeithoch bei 25.508 Punkten liegt damit in greifbarer Nähe. Der Euro-Stoxx-50, der bereits am Vortag ein Rekordniveau erreicht hatte, gab um 0,4 Prozent auf 6.138 Punkte nach.

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Februar etwas deutlicher als erwartet nachgelassen. So stieg der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lag nur noch um 2,0 (Januar: 2,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg um 0,5 Prozent und eine unveränderte Jahresteuerungsrate von 2,1 Prozent erwartet.

Um 3,7 Prozent aufwärts ging es für Swiss Re. Der Rückversicherer verdiente im vierten Quartal 717 Millionen Dollar, was über der von Swiss Re ermittelten Analystenschätzung von 687 Millionen Dollar liegt. Dazu trieb ein Aktienrückkauf über 1 Milliarde Dollar den Kurs an. Im Sog legten Munich Re und Hannover Rück um jeweils 1,3 Prozent zu.

Holcim verloren nach der Zahlenvorlage 1,4 Prozent und konnten damit zwischenzeitliche Kursgewinne nicht behaupten. Laut den Analysten der RBC hat der Zementhersteller im vierten Quartal eine robuste Leistung gezeigt, wobei das wiederkehrende operative Ergebnis über dem Konsens lag. Die Holcim-Prognosespannen für Umsatz und Gewinn lägen derweil etwas über den bisherigen Konsensschätzungen.

Die Aktien von IAG sanken um 7,8 Prozent. Die britisch-spanische Fluglinie hat mit dem Umsatz die Erwartungen knapp verfehlt.

Siemens Energy trotz Dividendenabschlag weit vorne

Zu den Tagesgewinnern im DAX gehörten Siemens Energy mit einem Plus von 1,0 Prozent. Die Aktie holte damit den Dividendenabschlag von 0,70 Euro pro Aktie mehr als wieder auf.

BASF fielen um 1,9 Prozent. Der Ausblick belastete, hieß es von einem Marktteilnehmer. Der Chemieriese erwarte ein bereinigtes operatives Ergebnis von 6,2 bis 7,0 Milliarden Euro, was in der Mitte unter der Markterwartung von 7 Milliarden Euro liege.

Die Aktie von Delivery Hero verlor nach der Zahlenvorlage 4,4 Prozent. Der Lieferdienst ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen und hat das Profitabilitätsziel erreicht. Bruttowarenwert, Umsatz und Gewinn verfehlten die Prognosen aber jeweils knapp. Alzchem schlossen nach der Zahlenvorlage 4,9 Prozent niedriger. Laut den Analysten von MPCM enthielten die Zahlen kaum Überraschendes, der Ausblick enttäuschte aber leicht. Hypoport stiegen um 9,1 Prozent, nachdem der Immobilienfinanzierer beim Ausblick positiv überrascht hatte.

Die Aktien von 1&1 stiegen um 8,3 Prozent. Im Handel wurde auf einen Kreise-Bericht in El Espanol verwiesen, laut dem Telefonica am Kauf von 1&1 interessiert sein soll. Die Übernahme respektiere die Ziele des Strategieplans, sie generiere bedeutende Synergien und wahre die Finanzdisziplin. Für die Aktie von Telefonica ging es um 5,5 Prozent nach oben, United Internet als 1&1-Großaktionär legten um 13,3 Prozent zu.

=== Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 6.138,41 -0,4% +6,4% Stoxx-50 5.294,26 +0,1% +7,5% Stoxx-600 633,85 +0,1% +6,9% XETRA-DAX 25.284,26 -0,0% +3,3% FTSE-100 London 10.846,70 k.A. +7,5% CAC-40 Paris 8.580,75 -0,5% +5,8% AEX Amsterdam 1.027,02 +0,5% +7,5% ATHEX-20 Athen 5.799,42 -1,1% +9,6% BEL-20 Bruessel 5.443,76 +0,1% +7,1% BUX Budapest 126.534,75 -0,2% +14,2% OMXH-25 Helsinki 6.147,52 +0,9% +7,6% ISE NAT. 30 Istanbul 13.717,81 k.A. +23,2% OMXC-20 Kopenhagen 1.425,76 +0,1% -11,4% PSI 20 Lissabon 9.276,09 +0,1% +12,2% IBEX-35 Madrid 18.360,80 -0,7% +6,7% FTSE-MIB Mailand 47.210,29 -0,5% +5,4% OBX Oslo 1.819,54 +1,0% +12,7% PX Prag 2.651,87 -0,2% -1,1% OMXS-30 Stockholm 3.222,75 +0,5% +11,2% WIG-20 Warschau 3.440,02 -0,2% +8,3% ATX Wien 5.701,70 -1,1% +8,2% SMI Zuerich 14.014,30 +0,7% +4,9% *bezogen auf Vortagesschluss DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:05 EUR/USD 1,1821 +0,2 0,0024 1,1797 1,1792 EUR/JPY 184,52 +0,2 0,3500 184,17 184,1100 EUR/CHF 0,9088 -0,5 -0,0041 0,9129 0,9127 EUR/GBP 0,8787 +0,4 0,0037 0,875 0,8729 USD/JPY 156,08 -0,0 -0,0300 156,11 156,1300 GBP/USD 1,3451 -0,2 -0,0030 1,3481 1,3507 USD/CNY 6,8579 +0,3 0,0170 6,8409 6,8409 USD/CNH 6,8604 +0,3 0,0181 6,8423 6,8424 AUS/USD 0,7122 +0,3 0,0018 0,7104 0,7096 Bitcoin/USD 65.585,66 -2,8 -1.888,56 67.474,22 67.361,18 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 66,57 +2,1 1,36 65,21 Brent/ICE 72,45 +2,4 1,70 70,75 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 5.230,72 +0,8 43,86 5.186,86 Silber 93,23 +5,5 4,88 88,35 Platin 2.347,00 +3,3 74,80 2.272,20 ===

