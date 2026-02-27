© Foto: DALL·EMit Rekord-Aktienrückkäufen, starken Gewinnen und attraktiven Bewertungen demütigt Europa die Wall Street. Anleger ziehen Milliarden aus den USA ab und flüchten in den Stoxx 600. Ist das der Beginn der Wachablösung?Nachdem europäische Aktien bereits im Jahr 2025 ihre US-Pendants klar hinter sich gelassen haben, setzt sich dieser Trend Anfang 2026 mit gutem Schwung fort. Während der S&P 500 mit den Folgen einer extremen Konzentration auf Tech-Giganten und Sorgen über uferlose KI-Ausgaben kämpft, eilt der Stoxx Europe 600 von Rekordhoch zu Rekordhoch. Allein im Februar verzeichnete er ein Plus von 3,6 Prozent. Acht Monate in Folge hat der europäische Leitindex mittlerweile zugelegt und …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE