Highlights der Ressourcenschätzung:

Gemessene Mineralressourcen von 272 Millionen Tonnen (Mt), angedeutete Mineralressourcen von 337 Mt und vermutete Mineralressourcen von 503 Mt bei einem Cutoff-Gehalt von 0,2 % Kupferäquivalent (CuEq) oder

272 Mt gemessene Mineralressourcen, angegeben in enthaltenem Metall, insgesamt 2,61 Milliarden Pfund (Mrd. lbs) Kupferäquivalent (CuEq) bei 0,44 % CuEq, darunter 1,11 Mrd. lbs Kupfer, 35,6 Millionen Pfund (Mio. lbs) Kobalt, 1,41 Millionen Unzen (Moz) Gold und 2,17 Moz Silber. (Tabelle 1)

337 Mt an angedeuteten Mineralressourcen, angegeben in enthaltenem Metall, insgesamt 3,21 Mrd. lbs mit einem CuEq von 0,43 %, davon 1,31 Mrd. lbs Kupfer, 44,5 Mio. lbs Kobalt, 1,81 Moz Gold und 2,88 Moz Silber. (Tabelle 1)

509 Mt an vermuteten Mineralressourcen, angegeben in enthaltenem Metall, insgesamt 4,57 Mrd. lbs mit einem CuEq von 0,41 %, davon 1,72 Mrd. lbs Kupfer, 66,2 Mio. lbs Kobalt, 2,77 Moz Gold und 4,19 Moz Silber. (Tabelle 1)

Scandium-Ressource: Die Lagerstätte birgt 609 Mt in den Kategorien "gemessen" und "angedeutet" (mit ungefähr 17.510 Tonnen Scandium) und 504 Mt in der Kategorie "vermutet" (mit ungefähr 14.465 Tonnen Scandium). Scandium wurde in die Mineralressourcenschätzung einbezogen und ist unter den derzeitigen Verarbeitungsbeschränkungen auf 12,5 % der Tailings begrenzt, wobei intern erzeugte Säure verwendet wird. Die geschätzte Scandium-Ressource beläuft sich auf 76 Mt gemessen und angedeutet mit 28,8 g/t Sc (entspricht 2.189 Tonnen Scandium) und 63 Mt vermutet mit 28,7 g/t Sc (entspricht 1.808 Tonnen Scandium).

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 27. Februar 2026) - Doubleview Gold Corp (TSXV: DBG) (OTCQB: DBLVF) (FSE: 1D4) ("Doubleview" oder das "Unternehmen") freut sich, die Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung (MRE) seines zu 100 % im Besitz befindlichen polymetallischen Hat-Porphyr-Projekts (Hat) im Nordwesten von British Columbia bekannt zu geben. Mit einem bedeutenden Gehalt an Kupfer, Gold, Kobalt und Silber sowie Scandium wird Hat zu einer wichtigen Quelle für kritische Mineralien.

Farshad Shirvani, Präsident und CEO von Doubleview Gold Corp, erklärte: "Von Jahr zu Jahr wurde die Lagerstätte durch sehr gezielte Bohrungen vergrößert, wodurch sie nun eine Fläche von etwa 1,6 km x 1,6 km ausmacht. Ich bin meinem Technik- und Managementteam bei diesem Projekt sehr dankbar. Wir haben zahlreiche zusätzliche Elemente innerhalb der Hat-Lagerstätte entdeckt, die bald bekannt gegeben werden und die Einzigartigkeit der Lagerstätte weiter hervorheben und die Ressource verbessern."

Zusammenfassung der MRE für die Hat-Lagerstätte:

Tabelle 1: Hat-MRE bei einem Cutoff-Gehalt von 0,2 % CuEq ab dem 04. Februar 2026,

(Grundszenario, das im technischen Bericht vorgestellt wird)

Mineral-

Ressourcen-

Klassifikation Tonnengehalt

(Mt) Durchschnittswert Metallgehalt CuEq

(%) Cu

(%) Au

(g/t) Co

(%) Ag

(g/t) CuEq

(Mrd. lbs) Cu

(Mrd. lbs) Au

(Moz) Co

(Mio. lbs) Ag

(Moz) Gemessen 272 0,44 0,22 0,18 0,008 0,37 2,61 1,11 1,41 35,6 2,17 Angedeutet 337 0,43 0,21 0,19 0,008 0,39 3,21 1,31 1,81 44,5 2,88 Gesamt G+A 609 0,43 0,21 0,18 0,008 0,38 5,82 2,42 3,22 80,1 5,05 Vermutet 503 0,41 0,18 0,19 0,008 0,38 4,57 1,72 2,77 66,2 4,19

Tabelle 2: Hat-MRE bei einem Cutoff-Gehalt von 0,2 % CuEq nach Stand vom 04. Februar 2026, Scandiumoxid-Ressourcen

Mineral-

Ressourcen-

Klassifikation Tonnengehalt

(Mt) Sc Tonnengehalt1

(Mt) Durchschnittswert

Sc (g/t) Metallgehalt

Sc2O3 2 (t) Gemessen 272 34 28,79 1.081 Angedeutet 337 42 28,76 1.334 Gesamt G+A 609 76 28,77 2.415 Vermutet 503 63 28,69 1.996

Anmerkungen:

1 Scandium-Tonnengehalt macht 12,5 % des mineralisierten Materials pro Kategorie aus, was das Verhältnis der Tailings widerspiegelt, die voraussichtlich in einem speziellen Scandium-Laugungskreislauf im Rahmen der aktuellen metallurgischen Konstruktionsbeschränkungen verarbeitet werden.

2 Der Metallgehalt von Scandiumoxid wurde mit einer metallurgischen Rückgewinnung von 72 % und eines Umrechnungsfaktors von Sc zu Sc2O3 von 1,534 berechnet.

Die Qualifizierte Person von Mineit, Tomasz Wawruch, FAusIMM, hat die MRE abgeschlossen und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Angaben zur MRE geprüft und genehmigt. Herr Wawruch ist ein leitender Berater für Geologie und Mineralressourcen und ist unabhängig von Doubleview. Herr Gilles Arseneau, PhD., P.Geo., von ARSENEAU Consulting Services Inc. führte eine unabhängige Überprüfung dieser MRE durch.

Mineralressourcen, die keine Minerallagerstätten sind, haben keine wirtschaftliche Rentabilität gezeigt.

Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, rechtliche, Eigentums-, steuerliche, gesellschaftspolitische, Marketing- oder andere relevante Aspekte erheblich beeinflusst werden.

Vermutete Mineralressourcen werden geologisch als zu spekulativ angesehen, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die es ermöglichen würden, sie als Minerallagerstätten zu kategorisieren.

Die Mineralressourcenschätzung wurde in Übereinstimmung mit den Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves (2014) des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") sowie den Best Practice Guidelines von CIM MRMR (2019) erstellt.

Die MRE wurde am 4. Februar 2026 wirksam.

Die Metallgehalte wurden unter Verwendung der folgenden metallurgischen Rückgewinnungsfaktoren berechnet: Cu = 85 %, Au = 89 %, Co = 78 % und Ag = 68 %.

Die verwendeten wirtschaftliche Annahmen umfassen 4,80 US$/lb Cu, 20,00 US$/lb Co, 3.200 US$/oz Au, 46 US$/oz Ag und eine 2%ige NSR-Lizenzgebühr.

Mineralressourcen werden im Rahmen von optimierten Tagebau-Beschränkungen und einem Cutoff-Gehalt von 0,2 % CuEq angegeben, basierend auf Verarbeitungskosten von 7,93 CAD/t und allgemeinen und administrativen Kosten von 2,90 CAD/t, bei Abbaukosten von 3,01 CAD/t zuzüglich Abbaumehrkosten, die sich um 0,015 CAD/t für jede Stufe unterhalb des Referenzniveaus von 1.125 mRL erhöhen.

CuEq-Berechnungen beinhalten kein Scandium. Die zur Berechnung von CuEq verwendete Formel lautet: CuEq = [(((Ag × 46,0 × 0,68)/31,1035) + ((Au × 3.200 × 0,89)/31,1035) + 0,0001 × (Co × 20,0 × 0,78 × 22,0462) + 0,0001 × (Cu × 4,8 × 22,0462 × 0,85))/(4,8 × 22,0462 × 0,85)], wobei alle Eingangsvariablen in (ppm) und CuEq in Prozent (%) ausgedrückt werden.

Durch Rundungen kann es zu geringfügigen Abweichungen zwischen Einzelwerten und Gesamtbeträgen kommen; solche Unterschiede werden für die MRE als unwesentlich betrachtet.

Die Klassifizierung der Mineralressourcen gibt den Grad der geologischen Zuverlässigkeit wieder und erfüllt die für die Exploration und Ressourcenentwicklung geltenden Unsicherheitskriterien. Zusätzliche Bohrungen werden erforderlich sein, um die Unsicherheit auf das für die Produktionsplanung erwartete Maß zu reduzieren.

Die MRE spiegelt die geologische Interpretation, die Bohrlochabstände und die zum Zeitpunkt der Modellierung verfügbaren Schätzparameter wider. Man geht davon aus, dass weitere Bohrungen das aktuelle Ergebnis beeinflussen, indem sie das Vertrauen in die Schätzungen erhöhen und die Geometrie der mineralisierten Bereiche genauer bestimmen.

Die Ergebnisse der Mineralressourcenschätzung werden vor Ort innerhalb der optimierten Grube dargestellt. Mineralisiertes Material außerhalb der Grube wurde bei der aktuellen MRE-Tabellierung nicht berücksichtigt. Es wurden metrische Einheiten (Meter, Tonnen, g/t) für die Berechnungen verwendet.

Insgesamt 97 Diamantbohrlöcher mit einer kumulativen Bohrkernlänge von 49.548 m wurden in die Mineralressourcenschätzung einbezogen. Alle Bohrdaten, die in der MRE verwendet wurden, wurden vor der Einbeziehung einer standardmäßigen Qualitätssicherung und -kontrolle unterzogen.

Das Blockmodell wird relativ zu einem Modellursprung bei UTM-Zone 9N 346.750 O / 6.453.000 N / 0 (NAD 83) definiert. Die übergeordneten Blöcke sind 15 × 15 × 15 m groß und umfassen insgesamt 136 × 150 × 75 Blöcke über Ausdehnungen von 2.040 m (X), 2.250 m (Y) und 1.125 m (Z). Alle Mengen und Schätzungen unterliegen diesen Diskretisierungsparametern.

Abbildung 1: Draufsicht in 715 m ü. d. M auf das Blockmodell, die die Verteilung des äquivalenten Kupfergehalts innerhalb der optimierten 120 Kilotonnen pro Tag (kt/T) Pit-Shell-Umrisse zeigt (UTM-Zone 9N [NAD 83])

Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

https://images.newsfilecorp.com/files/8003/285657_8229896e244ad8db_001full.jpg

Abbildung 2: Schnitt von Osten 348000 mit Blick nach Westen auf das Blockmodell, der die Verteilung des äquivalenten Kupfergehalts innerhalb der optimierten 120 kt/T Pit-Shell-Umrisse zeigt (UTM-Zone 9N [NAD 83])

Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

https://images.newsfilecorp.com/files/8003/285657_8229896e244ad8db_002full.jpg

Abbildung 3: Draufsicht in 715 m ü. d. M auf das Blockmodell, die die Verteilung der äquivalenten Kupferklassifizierung innerhalb der optimierten 120 kt/T Pit-Shell-Umrisse zeigt (UTM-Zone 9N [NAD 83])

Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

https://images.newsfilecorp.com/files/8003/285657_8229896e244ad8db_003full.jpg

Abbildung 4: Schnitt von Osten 348000 mit Blick nach Westen auf das Blockmodell, der die Verteilung der äquivalenten Kupferklassifizierung innerhalb der optimierten 120 kt/T Pit-Shell-Umrisse zeigt (UTM-Zone 9N [NAD 83])

Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

https://images.newsfilecorp.com/files/8003/285657_8229896e244ad8db_004full.jpg

Die Hat-Lagerstätte

Die Hat-Claims-Liegenschaft besteht aus 16 Mineralkonzessionen, die 13.823,09 Hektar nördlich der Golden Bear Mine Road im Nordwesten von British Columbia abdecken. Weiter Informationen finden Sie unter www.doubleview.ca.

Mineit Consulting Inc (Mineit) hat die MRE erstellt gemäß der CIM Definition Standards on Mineral Resources and Reserves on Mineral Resources. Ein technischer Bericht zur Unterstützung der MRE wird innerhalb von 45 Tagen bei SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingereicht.

Tomasz Wawruch, FAusIMM, von Mineit ist die Qualifizierte Person für die MRE und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Angaben zur MRE geprüft und genehmigt. Herr Wawruch ist ein Berater für Geologie und Mineralressourcen und ist unabhängig von Doubleview. Gilles Arseneau, PhD., P.Geo von ARSENEAU Consulting Services Inc. führte eine unabhängige Begutachtung der MRE durch und fand keine gravierenden Mängel am Ressourcenmodell von Tomasz Wawruch.

In Bezug auf die metallurgischen Studien des Hat-Projekts ist EUR ING Andrew Carter, B.Sc., CEng., MIMMM QMR, MSAIMM SME von Magister Metallurgy die Qualifizierte Person von Doubleview, wie in National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects definiert; er hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Carter ist unabhängig von Doubleview.

Über Doubleview Gold Corp.

Doubleview Gold Corp, ein Unternehmen zur Exploration und Erschließung von Mineralressourcen, hat seinen Sitz im kanadischen Vancouver, British Columbia, und wird an der TSX Venture Exchange (TSXV: DBG), am OTCQB (OTCQB: DBLVF), an der Börse Berlin (GER: A1W038) und an der Börse Frankfurt (1D4) öffentlich gehandelt. Doubleview identifiziert, erwirbt und finanziert Edel- und Basismetall-Explorationsprojekte in Nordamerika, insbesondere in British Columbia. Das Unternehmen schafft Mehrwert für seine Aktionäre durch den Erwerb und die Exploration von hochwertigen Gold-, Kupfer- und Silberliegenschaften-zusammengefasst kritische Mineralien- und die Anwendung fortschrittlicher, moderner Explorationsmethoden. Doubleviews Portfolio an strategischen Liegenschaften sorgt für Diversifizierung und mindert das Investitionsrisiko.

Im Namen des Vorstandes,

Farshad Shirvani, President & CEO

