Indien will die Kohleimporte für Kraftwerke drastisch senken. Die Regierung und die Branche ringen um Qualität, Kosten und Versorgungssicherheit.Indien will seine Kohleimporte für Kraftwerke in diesem Jahr um mindestens 30 Prozent senken. Das berichten mehrere Regierungs- und Branchenvertreter gegenüber Reuters. Das Land hatte 2025 noch fast 50 Millionen Tonnen Kraftwerkskohle aus Indonesien, Südafrika und Russland bezogen. Nun sollen mindestens 15 Millionen Tonnen ersetzt werden. Neu-Delhi fordert Betreiber auf, verstärkt heimische Kohle beizumischen. Ziel ist es, mindestens 20 Prozent der bislang importierten Mengen durch inländische Ware zu ersetzen. Einige Kraftwerke könnten den Anteil …
