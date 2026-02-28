Deutschlands erster Minenkanal: Das solltest Du wissen, BEVOR du die nächste Rohstoff-Aktie kaufst!

Anzeige / Werbung
Rohstoffaktien können explodieren, oder dein Depot zerlegen.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
genau deshalb startet jetzt etwas, das es im deutschsprachigen Raum bislang nicht gab: Der erste 100% deutschsprachige Rohstoffaktien-Kanal mit echten CEO-Interviews, Insider-Insights und klaren Praxisregeln für Anleger.
Der "Rohstoff Aktien Kanal" ist ein brandneues Projekt von Noah (Rohstoff Investor Kanal & Newsletter) und von Björn Paffrath (Gründer der Swiss Resource Capital AG & Herausgeber des Premium-Börsenbriefs "Der Rohstoff-König"). Hiermit entsteht eine Plattform, wo Makro-Wissen und internationales Minen-Know-how erstmals konsequent auf Deutsch vermittelt werden.
Was diesen Kanal besonders macht!
- Gespräche mit Minen-CEOs und Top-Experten aus der ganzen Welt
- Interviews auf Englisch werden professionell ins Deutsche übersetzt und neu vertont
- Es handelt sich dabei NICHT um das billige übersetzungs-Tool von YouTube
- Keine Untertitel, kein Sprachstress: echtes Insider-Wissen in deiner Muttersprache
Warum dieses Video gerade in dieser Zeit Pflicht ist!
Der Rohstoffsektor steht wieder unter Dampf! Nach Jahren zu geringer Investitionen treffen steigende Nachfrage, geopolitische Spannungen und strategische Metalle aufeinander. Genau in solchen Phasen entstehen die größten Chancen, aber auch die teuersten Fehler.
Im Interview sprechen Noah und Björn Klartext über:
- Die Lassonde-Kurve und das richtige Timing
- Typische Anfängerfehler bei Explorern, Juniors und Produzenten
- Substanz vs. Marketing: Red Flags im Management
- Verwässerung, Warrants & toxische Finanzierungen
- Kennzahlen, die wirklich zählen: AISC, Ressource vs. Reserve, Grade vs. Tonnage
Das ist dein "Insider"-Vorteil!
Die Masse kauft Schlagzeilen. Profis kaufen Timing & Wissen.
Nach diesem Video erkennst du schneller, warum manche Rohstoffaktien explodieren und warum viele Story-Aktien trotz guter PR langfristig scheitern.
Klartext zum Schluss: Wer Rohstoffaktien ohne Plan kauft, finanziert oft nur die nächste Kapitalerhöhung. Wer versteht, wie die Branche wirklich funktioniert, verschafft sich einen echten Vorsprung.
Fazit:
Mit diesem Kanal bekommst du eine praktische Einführung, wie du Projekte und Firmen schneller einordnen kannst, inklusive Risikomanagement, Positionsgrößen und der Frage, wann man Gewinne nicht aus Emotionen, sondern nach Plan mitnimmt, wie es übrigens auch der Premium Börsenbrief "Der Rohstoff-König" macht, den wir ebenfalls nur empfehlen können!
Wenn du im Rohstoffsektor nicht länger nur auf Bauchgefühl setzen willst, sondern verstehen möchtest, wie Profis selektieren, dann ist es jetzt an der Zeit dir echtes Wissen anzueignen.
Viel Spaß mit dem Interview und happy Trading,
Ihr
Jörg Schulte
Disclaimer/Hinweis: Inhalte dienen der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Rohstoffe, Minenaktien und Krypto sind hoch volatil und es bestehen erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust. Bitte eigenes Risikomanagement und eigene Prüfung. Intro-Bild: Symbolbild-KI generiert.
