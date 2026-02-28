EQS-News: DeFi Technologies Inc. / Schlagwort(e): Personalie

TORONTO, 28. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das eine Brücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten sowie dezentralen Finanzen ("DeFi") schlägt, gab heute die Ernennung von Philippe Lucet zum Chefjustiziar und Unternehmenssekretär von DeFi Technologies bekannt. Herr Lucet ist derzeit Chefjustiziar bei Valour, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von DeFi Technologies sowie einem führenden Emittenten von börsengehandelten Produkten (ETPs). In Zukunft wird Herr Lucet auch die Rechtsabteilung, die Unternehmensführung sowie die regulatorischen Angelegenheiten von DeFi Technologies beaufsichtigen. Herr Lucet tritt die Nachfolge von Kenny Choi an, der von seinem Amt zurücktritt. DeFi Technologies dankt Herrn Choi für seine Beiträge sowie seine Verdienste um das Unternehmen. Stellungnahme der Unternehmensleitung

"Philippe bringt umfassende globale Führungserfahrung im Rechtsbereich aus stark regulierten sowie innovationsgetriebenen Branchen mit", sagte Johan Wattenström, Geschäftsführer und Vorsitzender von DeFi Technologies. "Seine Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung, Regulierung, Strategie, Innovation sowie geistiges Eigentum versetzt ihn in Verbindung mit seiner bestehenden Führungsrolle bei Valour in eine hervorragende Position, unser weiteres Wachstum sowie unsere Umsetzung in den verschiedenen Märkten zu unterstützen." Informationen zu Philippe Lucet

Herr Lucet ist der Chefsyndikus von Valour, einem führenden Emittenten von börsengehandelten Produkten (ETPs). Vor seinem Eintritt bei Valour war Herr Lucet als Chefjustiziar der Unternehmensgruppe bei einem weltweit tätigen IT-Unternehmen mit Hauptsitz in Genf tätig, wo er sämtliche rechtlichen, regulatorischen sowie Compliance-Angelegenheiten der Gruppe verantwortete. Zuvor war er in der globalen Unternehmenszentrale von Nestlé als Bereichsleiter sowie Chefjustiziar für Forschung und Entwicklung und geistiges Eigentum tätig und leitete ein Team, das weltweit für Patente, Marken, digitale Themen, rechtliche Angelegenheiten im Bereich Forschung und Entwicklung sowie Gesundheitswissenschaften verantwortlich war. Vor seiner Zeit bei Nestlé war Herr Lucet leitender Rechtsberater bei Richemont, dem in der Schweiz ansässigen globalen Luxusgüterkonzern, sowie als Rechtsanwalt bei Salans/Dentons tätig, mit Schwerpunkt auf Gesellschaftsrecht, Investitionen, Innovation sowie geistigem Eigentum. Herr Lucet verfügt über einen Masterabschluss in Internationalen Beziehungen (Finanzwesen und Bankwesen) von der Columbia University sowie einen Master of Laws von der Stanford University. Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzen ("DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter Verwalter digitaler Vermögenswerte seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern über sein integriertes sowie skalierbares Geschäftsmodell einen diversifizierten Zugang zur breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu zählen Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als 100 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet, Stillman Digital, ein auf Ausführung sowie Verwahrung auf institutionellem Niveau ausgerichteter Prime-Broker für digitale Vermögenswerte, Reflexivity Research, das führende Analysen zum Bereich digitaler Vermögenswerte bereitstellt, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastruktur entwickelt, sowie DeFi Alpha, der unternehmenseigene Geschäftsbereich für Arbitrage und Handel. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies den institutionellen Zugang zur Finanzwelt von morgen auf. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter . Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/ Tochtergesellschaften von DeFi Technologies Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, "ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Weitere Informationen zu Valour, zum Abonnement sowie zu Updates finden Sie auf valour.com . Informationen zu Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, fundierter Forschungsberichte für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Anlegern wertvolle Einblicke ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.reflexivityresearch.com/ Informationen zu Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Liquiditätsanbieter für digitale Vermögenswerte und bietet Unternehmen umfassende Liquiditätslösungen mit Fokus auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung sowie Technologie. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com . Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Notierung von 1Valour Bitcoin Physical Staking und 1Valour Ethereum Physical Staking, die Entwicklung der Bitcoin- und Ethereum-Blockchains, das Vertrauen der Anleger in die ETPs von Valour, das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzdienstleistungen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften; sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von Valour ETPs durch Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln sowie Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen und allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische sowie soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2921991/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Appoints_Philippe%C2%A0Lucet.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-ernennt-philippe-lucet-zum-chefjustiziar-und-unternehmenssekretar-302700116.html



