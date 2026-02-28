EQS-News: DeFi Technologies Inc.
/ Schlagwort(e): Personalie
TORONTO, 28. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das eine Brücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten sowie dezentralen Finanzen ("DeFi") schlägt, gab heute die Ernennung von Philippe Lucet zum Chefjustiziar und Unternehmenssekretär von DeFi Technologies bekannt.
Herr Lucet ist derzeit Chefjustiziar bei Valour, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von DeFi Technologies sowie einem führenden Emittenten von börsengehandelten Produkten (ETPs). In Zukunft wird Herr Lucet auch die Rechtsabteilung, die Unternehmensführung sowie die regulatorischen Angelegenheiten von DeFi Technologies beaufsichtigen.
Herr Lucet tritt die Nachfolge von Kenny Choi an, der von seinem Amt zurücktritt. DeFi Technologies dankt Herrn Choi für seine Beiträge sowie seine Verdienste um das Unternehmen.
