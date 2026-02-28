Almonty Industries und Chariot Resources: Diese Hot-Stocks profitieren vom Wolfram- und Lithium-Superzyklus

Anzeige / Werbung

Der globale Wettlauf um Hyperschall, Raumfahrttechnologie und strategische Lieferketten rückt zwei Rohstoffe ins Zentrum: Wolfram und Lithium - und mit ihnen Unternehmen wie Almonty Industries und Chariot Resources.

Strategische Rohstoffe im neuen geopolitischen Umfeld

Die geopolitische Lage hat Rohstoffe wieder ins Zentrum der Industriepolitik gerückt. Raumfahrtprogramme, Hyperschalltechnologien und moderne Verteidigungssysteme benötigen spezialisierte Materialien mit extremen Eigenschaften. Wolfram - auch als Tungsten bekannt - und Lithium zählen dabei zu den Schlüsselrohstoffen.

Während Wolfram für seine außergewöhnliche Härte, Dichte und Hitzebeständigkeit geschätzt wird, ist Lithium unverzichtbar für Hochleistungsbatterien. Beide Metalle spielen eine wachsende Rolle in sicherheitsrelevanten Industrien - von Raketentriebwerken bis zu Energiespeichern für Satelliten.

Mit der strategischen Neuausrichtung westlicher Staaten gewinnen westliche Förderprojekte an Bedeutung. Unternehmen wie Almonty Industries (WKN: A1JSSD, ISIN: CA0203981034) und Chariot Resources (WKN: A3DK8C, ISIN: AU0000235238) - positionieren sich genau in diesem Spannungsfeld.

Wolfram: Unverzichtbar für Hyperschall und Hochtechnologie

Wolfram gilt als eines der kritischsten Metalle der Welt. Es besitzt den höchsten Schmelzpunkt aller Metalle und eine außergewöhnliche Dichte. Diese Eigenschaften machen es unersetzlich für Anwendungen in Hyperschallwaffen, Raketenkomponenten, Panzerungen sowie in der Luft- und Raumfahrt.

Besonders relevant ist die Abhängigkeit vieler westlicher Industrien von chinesischen Lieferungen. China dominiert den globalen Wolframmarkt. Entsprechend stark wächst das Interesse an alternativen Quellen.

Almonty Industries hat sich auf die Förderung und Entwicklung von Wolframprojekten außerhalb Chinas spezialisiert. Das Unternehmen betreibt Minen in Europa und treibt insbesondere das Sangdong-Projekt in Südkorea voran - eines der größten Wolframprojekte außerhalb Chinas. Sangdong gilt als strategisch bedeutend, da es langfristig stabile Lieferketten für westliche Industrien sichern könnte.

Im Umfeld steigender Verteidigungsbudgets und wachsender Raumfahrtinvestitionen gewinnt diese Positionierung an Gewicht. Marktbeobachter verweisen auf die zunehmende Relevanz nicht-chinesischer Versorgung, insbesondere für Unternehmen aus dem Rüstungs- und Hightech-Sektor.

Lithium: Energiequelle für Satelliten und militärische Systeme

Parallel dazu steigt die Nachfrage nach Lithium weiter. Zwar wird das Metall häufig mit Elektromobilität assoziiert, doch auch im Verteidigungs- und Raumfahrtbereich wächst der Bedarf. Satelliten, Drohnensysteme, mobile Energieeinheiten und militärische Kommunikationssysteme sind auf leistungsfähige Batterien angewiesen. Lithium-Ionen-Technologien gelten hier als Standard. Hinzu kommen stationäre Energiespeicher für strategische Infrastruktur.

Chariot Resources fokussiert sich auf Lithiumprojekte in den USA und Nigeria und positioniert sich als künftiger Lieferant für den nordamerikanischen Markt. Angesichts politischer Initiativen zur Stärkung heimischer Lieferketten erhält dieser Ansatz eine zusätzliche Dynamik. Denn die USA haben Lithium offiziell als kritischen Rohstoff eingestuft. Förderprogramme und strategische Partnerschaften sollen die Abhängigkeit von Importen reduzieren. Projekte auf US-Boden gewinnen dadurch an struktureller Unterstützung.

Raumfahrt als Wachstumstreiber

Der kommerzielle Raumfahrtsektor erlebt eine Phase intensiver Expansion. Private Anbieter, staatliche Programme und neue Satellitenkonstellationen treiben Investitionen. Raketenstarts nehmen zu. Gleichzeitig wächst der Bedarf an widerstandsfähigen Materialien.

Wolfram findet Verwendung in Strahlenschutzkomponenten, Antriebssystemen und hochbelasteten Bauteilen. Lithium wiederum ist essenziell für Energiespeicher in Satelliten und Raumfahrzeugen.

Diese technologische Verzahnung sorgt dafür, dass beide Rohstoffe indirekt vom globalen Raumfahrtboom profitieren. Für Rohstoffunternehmen entsteht dadurch eine zusätzliche Nachfragekomponente jenseits klassischer Industrien.

Verteidigungsbudgets und Lieferketten-Neuordnung

Auch die Verteidigungsbudgets vieler NATO-Staaten steigen deutlich. Hyperschallprogramme, moderne Munitionssysteme und neue Waffentechnologien erhöhen den Bedarf an Spezialmetallen.

Wolfram wird unter anderem in Penetratoren, Hochleistungslegierungen und hitzebeständigen Komponenten eingesetzt. Die Kombination aus physikalischer Härte und Temperaturresistenz macht das Metall technologisch schwer ersetzbar.

Vor diesem Hintergrund gewinnt Almonty Industries als nicht-chinesischer Produzent an strategischer Bedeutung. Das Unternehmen könnte in einem Umfeld strukturell knapper Versorgung eine wichtige Rolle spielen. Gleichzeitig adressiert Chariot Resources mit Lithiumprojekten die Energiespeicherkomponente moderner Verteidigungssysteme. Energieautarke Systeme und mobile Speicherlösungen werden im militärischen Kontext immer wichtiger.

Der Ausbau von Raumfahrtkapazitäten, steigende Verteidigungsinvestitionen und die Neuordnung globaler Lieferketten schaffen ein Umfeld, in dem strategische Metalle stärker in den Fokus rücken.

Für Investoren bedeutet das vor allem eines: Rohstoffe wie Wolfram und Lithium sind längst nicht mehr nur Industriekomponenten - sie sind Teil einer neuen industriellen Architektur, in der technologische Souveränität und Versorgungssicherheit zentrale Rollen spielen.

