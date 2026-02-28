Vom Labor in die Klinik: NurExone sichert die Reproduzierbarkeit seiner Exosomen-Produktion

Anzeige / Werbung

Dem biopharmazeutischen Unternehmen NurExone Biologic Inc. ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg in die Klinik gelungen. Eine unabhängige Analyse bescheinigte dem Unternehmen eine herausragende Chargenkonsistenz bei der Produktion von Exosomen. Damit adressiert NurExone eine der zentralen Herausforderungen für die Zulassung neuartiger biologischer Therapien: die Reproduzierbarkeit.

Die Entwicklung innovativer Biotech-Therapien gleicht oft einem Marathon. Die größten Hürden tauchen häufig kurz vor dem Start in die klinische Phase auf. Gerade bei biologischen Therapien wie Exosomen zählt die Konsistenz zu den größten Risiken. Weichen einzelne Produktionschargen in ihren Eigenschaften voneinander ab, können Regulierungsbehörden eine Zulassung verweigern. Für NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU, ISIN: CA67059R1091) markiert der Februar 2026 daher einen Wendepunkt. Eine unabhängige Analyse bestätigte eine konsistente Proteinsignatur über vier verschiedene, von NurExone produzierte Exosomen-Chargen hinweg. In der Praxis ist dies ein bedeutender De-Risking-Schritt auf dem Weg zur klinischen Herstellung.

Biologische Komplexität als regulatorische Bewährungsprobe

Während in der klassischen Pharmakologie die Arzneimittelherstellung ein präziser chemischer Prozess ist, liegt die Messlatte in der Biotechnologie höher. Biologische Produkte unterliegen naturgemäß einer gewissen Variabilität. Genau hier setzen die Anforderungen von Behörden wie der US-amerikanischen FDA oder der europäischen EMA an. Für sie steht eine zentrale Frage im Raum: Ist das Medikament in jeder einzelnen Charge konsistent?

Um diese Vorgabe zu erfüllen, muss die sogenannte CMC-Konformität (Chemistry, Manufacturing and Controls) nachgewiesen werden. Dieser Nachweis ist Voraussetzung, um Vertrauen in Qualität und Herstellungsprozess zu schaffen. Die nun vorliegenden Daten stärken die Position von NurExone in diesem sensiblen Abschnitt der Entwicklung.

Der IND-Antrag rückt in greifbare Nähe

Im Biotech-Sektor richten Investoren ihren Blick besonders auf Meilensteine, die technisches Risiko reduzieren. Der nächste zentrale Schritt für NurExone ist der Antrag auf Zulassung als Investigational New Drug (IND). Diese Genehmigung erlaubt den Übergang von präklinischen Tierstudien zu klinischen Studien am Menschen in Phase 1.

Die neu veröffentlichten Daten aus der unabhängigen proteomischen Analyse liefern eine wichtige Grundlage für diesen Antrag. Dabei wurden spezifische Proteine identifiziert, die mit Nervenregeneration und entzündungshemmenden Effekten in Zusammenhang stehen. Diese sind in den Exosomen von NurExone enthalten, jedoch nicht in Standard-Exosomen vorhanden. Das stützt die wissenschaftliche Begründung für die Wirksamkeit des Leitkandidaten ExoPTEN und untermauert den Fokus auf akute Rückenmarksverletzungen und Sehnervenschäden.

Da es für diese Indikationen bislang keine regenerativen Behandlungsoptionen gibt, ist der medizinische Bedarf hoch. Der bereits gewährte Orphan-Drug-Status verschafft dem Unternehmen zudem strategische Vorteile. Er beinhaltet exklusive Vermarktungsrechte sowie beschleunigte Beratungsgespräche mit den Regulierungsbehörden und gilt als externe Validierung des Entwicklungsansatzes.

Mit der Validierung des Produktionsprozesses hat NurExone im Jahr 2026 aus Investorensicht einen weiteren Schritt in Richtung der etablierten klinischen Akteure im Bereich der ZNS-Regeneration gemacht.

----

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



