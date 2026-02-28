ZenaTech nimmt mit der ZenaDrone 1000 das milliardenschwere US-Beschaffungswesen ins Visier

Anzeige / Werbung

ZenaTech-Tochter ZenaDrone treibt ihre Positionierung im sicherheitsrelevanten US-Markt voran. Wie das Unternehmen mitteilt, hat ZenaDrone das offizielle Antragsverfahren für eine Green-UAS-Zertifizierung für seine Drohne ZenaDrone 1000 (ZD1000) eingeleitet. ZenaTech, gelistet an der Nasdaq, in Frankfurt und Mexiko, ist auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quanteninformatik spezialisiert.

Im Mittelpunkt steht mit der ZD1000 das Vorzeigeprodukt der Tochtergesellschaft. Die KI-basierte Plattform ist für schwere Lasten ausgelegt und erfüllt mehrere Funktionen. Nach erfolgreicher Zertifizierung ist eine mögliche Aufnahme in zugelassene Beschaffungsprogramme für Ankäufe durch das US-Kriegsministerium (DoW) und die US-Regierung vorgesehen. Damit adressiert das Unternehmen einen Markt mit hohen regulatorischen Anforderungen und langfristigem Beschaffungspotenzial.

Zertifizierung als Türöffner für Beschaffungsprogramme

Die Einleitung des Antragsverfahrens wird als entscheidender Schritt zum weiteren Ausbau der Geschäftsbeziehungen mit dem Verteidigungssektor und der Regierung der Vereinigten Staaten gewertet. Sichere und NDAA-konforme Drohnensysteme entwickeln sich zunehmend zu einem Grunderfordernis im bundesweiten Beschaffungswesen.

Mit dem Durchlaufen des Green-UAS-Zertifizierungsverfahrens soll die Schwerlastplattform ZD1000 in die Lage versetzt werden, im Rahmen von Verteidigungsmissionen kritische Aufklärungs-, Überwachungs- und Erkundungsdienste (ISR) sowie Transportaufgaben zu übernehmen. Zugleich unterstreicht das Unternehmen sein Bekenntnis zu Cybersicherheit, Lieferkettenintegrität und innovationsgetriebenen Lösungen im Einklang mit US-amerikanischen Sicherheitsanforderungen. Für Investoren rückt damit die regulatorische Qualifizierung als Voraussetzung für belastbare Regierungsaufträge in den Fokus.

Green UAS als Fundament für Blue UAS

Die Green-UAS-Zertifizierung ist ein Compliance- und Cybersicherheits-Rahmenwerk, das von der AUVSI, dem führenden Handelsverband für die Branche der unbemannten Systeme, in Zusammenarbeit mit dem US-Kriegsministerium entwickelt wurde. Sie stellt sicher, dass Drohnen keine Bauteile von ausländischen Gegenspielern beinhalten und strengen Standards für Cybersicherheit, Datenschutz und Lieferkettenintegrität entsprechen.

Das Zertifizierungsverfahren soll im Rahmen jüngster Executive Orders gestrafft werden, um raschere Genehmigungen zu ermöglichen. Dadurch wird eine bessere Angleichung an die Blue-UAS-Zertifizierung erwartet, für die Green UAS eine Grundvoraussetzung darstellt. Die Blue-UAS-Zertifizierung baut auf Green UAS auf und gewährleistet eine höhere Sicherheit für missionskritische Verteidigungseinsätze. Sie ermöglicht eine effizientere DoW-Beschaffung, raschere Auftragserteilungen sowie den Einsatz in sensiblen und klassifizierten Betriebsumgebungen und stellt sicher, dass zertifizierte Plattformen für Einsätze auf Verteidigungs- und Bundesebene als vertrauenswürdig gelten.

ZenaDrone 1000: KI-Schwerlastplattform für kritische Missionen

ZenaDrone 1000 ist als moderne, KI-gestützte Schwerlastplattform für Senkrechtstart und -landung (VTOL) konzipiert und wurde für Verteidigungszwecke optimiert. Die Drohne verfügt über ISR-Funktionen wie Echtzeitüberwachung, taktische Aufklärung und sichere Datenerfassung. Zudem eignet sie sich für den Frachttransport sowie die Bereitstellung missionskritischer Nutzlasten.

Das modulare Design ermöglicht eine rasche Konfiguration für Operationen mit mehreren Missionen in risikoreichen Gebieten. Darüber hinaus kann die Plattform sowohl in der Infrastrukturüberwachung als auch in der Betriebslogistik eingesetzt werden. Mit der eingeleiteten Green-UAS-Zertifizierung schafft ZenaDrone die regulatorische Grundlage, um diese Fähigkeiten perspektivisch in den offiziellen US-Beschaffungsprogrammen zu platzieren.

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-tochter-zenadrone-leitet-green-uas-zertifizierungsverfahren-fuer-zenadrone-1000-ein-und-staerkt-damit-ihre-chancen-im-us-verteidigungssektor-und-im-oeffentlichen-beschaffungswesen/5044145/

