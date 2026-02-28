© Foto: DALL-EIm Streit zwischen Anthropic und dem amerikanischen Kriegsministerium haut Donald Trump mit der Axt dazwischen. Er beleidigt Anthropic übelst und verbietet ab sofort die Technologie der KI-Schmiede zu nutzen.Der Streit zwischen Anthropic und der US-Regierung ist endgültig eskaliert. Nachdem die KI-Schmiede gegen Ende der Woche klarstellte, dass sie "nicht mit gutem Gewissen" dem US-Kriegsministerium eine uneingeschränkte Nutzung seiner Modelle für sämtliche rechtlich zulässigen Zwecke einräumen kann, ging der Streit los. CEO Dario Amodei betonte in einer Stellungnahme: "Es obliegt dem Verteidigungsministerium, die Auftragnehmer auszuwählen, die am besten zu seinen Vorstellungen passen." …Den vollständigen Artikel lesen
