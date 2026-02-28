Pioneer Credit: Ein Pure-Play für die nächste Phase des australischen Schuldenmarkts positioniert

Anzeige / Werbung

Die jüngsten Halbjahresergebnisse von Pioneer Credit (ISIN: AU000000PNC0) haben den wachsenden Eindruck verstärkt, dass das Unternehmen in eine neue Phase eintritt - gekennzeichnet durch höhere Erträge, niedrigere Finanzierungskosten und eine zunehmende Hebelwirkung gegenüber einem sich verbessernden australischen Markt für Forderungsankäufe.

In seinem Research-Update vom 18. Februar 2026 bestätigte Canaccord Genuity seine Kaufempfehlung für Pioneer und erhöhte das Kursziel von 1,09 A$ auf 1,15 A$. Der Broker bezeichnete die Aktie als "niedrig bewertetes Multiple mit der stärksten Hebelwirkung auf einen sich verbessernden australischen PDP-Markt mit der Rückkehr von Westpac" - eine Aussage, die sowohl die relative Bewertung als auch die strategische Positionierung des Unternehmens zusammenfasst.

Die Gewinnentwicklung hat sich deutlich verbessert. Pioneer erzielte im ersten Halbjahr einen Nettogewinn nach Steuern (NPAT) von 10,2 Mio. $, nahezu auf dem Niveau der 10,5 Mio. $, die im gesamten Vorjahr erreicht wurden. Infolgedessen erhöhte das Management die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 von über 18 Mio. $ auf über 20 Mio. $. Die eigene Schätzung von Canaccord liegt bei 21,1 Mio. $ für das Geschäftsjahr 2026 und spiegelt das Vertrauen wider, dass das angehobene Ziel gut erreichbar ist.

Wichtig ist, dass das Halbjahr noch nicht vollständig von den Refinanzierungsverbesserungen profitierte, die Ende letzten Jahres gesichert wurden. Besser als erwartete Refinanzierungsergebnisse - geschätzt 3,8 Mio. $ gegenüber zuvor angekündigten 2 Mio. $ - beginnen bereits, sich auszuwirken. Für ein kapitalintensives Geschäft wie den Forderungsankauf erhöhen niedrigere Finanzierungskosten direkt die Profitabilität und verbessern die Widerstandsfähigkeit über den Zyklus hinweg.

Auch operative Kennzahlen deuten auf Effizienzgewinne hin. Die Cost-to-Service-Quote verbesserte sich auf 32% und lag damit sowohl unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres als auch unter der für das Geschäftsjahr 2026 prognostizierten Spanne von 33-35%. Das EBITDA stieg im Halbjahr um 7% auf 51,5 Mio. $ und spiegelt die operative Hebelwirkung des Geschäftsmodells wider, wenn die Portfoliogröße zunimmt.

Während PDP-Käufe im ersten Halbjahr in Höhe von 31 Mio. $ aufgrund vorübergehender Pausen in Forward-Flow-Programmen großer Banken unter den Erwartungen von Canaccord lagen, standen diese Unterbrechungen im Zusammenhang mit regulatorischen Prüfungen und sind inzwischen behoben. Nach dem Berichtszeitraum wurden bereits rund 50 Mio. $ abgeschlossen, und für das Geschäftsjahr 2026 sind nun mindestens 80 Mio. $ vertraglich gesichert. Laut Broker besteht angesichts der wieder aufgenommenen Zuflüsse und nachgeholten Volumina "kein Grund zur Sorge".

Über den kurzfristigen Ausblick hinaus sieht Canaccord einen potenziell bedeutenden Katalysator in der erwarteten Rückkehr von Westpac zu Forward-Flow-Verkäufen. Der Broker bezeichnete dies als "wesentliche PDP-Wachstumschance" für Pioneer. Auf Basis der historischen Verkäufe von Westpac in Höhe von etwa 50 Mio. $ pro Jahr schätzt Canaccord, dass die jährlichen PDP-Akquisitionen von Pioneer um mehr als 30% steigen könnten. Da PDP-Investitionen historisch interne Renditen von mindestens 15% erzielt haben, wären zusätzliche Volumina in dieser Größenordnung voraussichtlich "deutlich gewinnsteigernd".

Dieses Wachstumspotenzial untermauert die Einschätzung von Canaccord, dass Pioneer das am stärksten gehebelte Pure-Play auf eine Erholung des australischen PDP-Marktes ist. Trotz angehobener Prognosen und stärkerer Fundamentaldaten wird die Aktie jedoch mit etwa dem Fünffachen des erwarteten Gewinns für das Geschäftsjahr 2026 gehandelt. Canaccord hält diesen Bewertungsabschlag für ungerechtfertigt, insbesondere angesichts der verbesserten Profitabilität und der stärkeren Bilanz.

Mittelfristig sieht der Broker einen Weg zu rund 30 Mio. $ nachhaltig erzielbarem Nettogewinn nach Steuern, wenn die PDP-Akquisitionen wieder in Richtung oder über 100 Mio. $ pro Jahr steigen. Bei der aktuellen Marktkapitalisierung würde dies ein deutlich niedrigeres Gewinnmultiple implizieren und sowohl Spielraum für Gewinnwachstum als auch eine mögliche Neubewertung der Aktie nahelegen.

Auch die Bilanz spielt eine Rolle in der Investmentstory. Sobald Pioneer eine stärker eigenfinanzierte Position erreicht, geht Canaccord davon aus, dass das Unternehmen bis zum Geschäftsjahr 2028 wieder Dividenden zahlen könnte. Selbst eine moderate Ausschüttungsquote könnte ein Renditeprofil im mittleren einstelligen Prozentbereich ermöglichen und damit die potenzielle Investorenbasis erweitern.

Insgesamt zeichnet die Canaccord-Analyse das Bild eines Unternehmens, das die Stabilisierungsphase hinter sich gelassen hat und nun in eine Phase wachsender optionaler Chancen eintritt. Die Gewinne steigen, die Finanzierungskosten sinken, die Beziehungen zu den Forderungsverkäufern scheinen intakt und das künftige Portfoliowachstum könnte sich beschleunigen. Für einen disziplinierten Akteur in einem sich konsolidierenden Markt könnte diese Kombination zunehmend attraktiv werden.

Derzeit deutet externes Research darauf hin, dass Pioneer Credit gut positioniert ist, um am nächsten Aufschwung des australischen Marktes für Forderungsankäufe teilzunehmen - mit steigenden Erträgen als solider Grundlage für weiteren Fortschritt.

